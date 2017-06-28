Турция рассчитывает принять 4,5 млн туристов из России
Москва, 28 июня, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Турция рассчитывает принять в 2017 году 4,5 млн российских туристов. Об этом заявили в СМИ председатель Ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD) Хакан Дюран, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По его словам, количество приезжающих туристов из России, Европы, Украины намного выше уровня 2016 года. Есть надежда, что эта тенденция продолжится до сентября.
Напомним, в 2016 году Турцию посетили 800 тысяч туристов из России.
«В этом году мы ожидаем минимум 4,5 млн туристов. Только в Анталии мы планируем принять 3,5 млн туристов из России, что является существенным ростом в сравнении с прошлым годом. Мы по-прежнему отстаем в плане доходов, но рост возобновится благодаря нашему качеству услуг», — пояснил Дюран.
Российские туроператоры считают цифры вполне реальными. По их оценкам, в 2017 году турпоток в Турцию выходит на уровень 2014 года. В Турции за 2014 год насчитали 4,5 млн российских отдыхающих. Туроператоры считают, что в этом году картина может быть аналогичной.
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Между тем, как сообщало ИА REGNUM, жители России в основном отказываются от летнего отдыха из-за нехватки денег. Эту причину называют 44% опрошенных, не намеревающихся покидать место проживания.
Напомним, Турция увеличила безвизовый режим для граждан РФ на 30 дней. Граждане России смогут находиться в Турции 90 дней без визы вместо 60.
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