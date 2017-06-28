Москва, 28 июня, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Турция рассчитывает принять в 2017 году 4,5 млн российских туристов. Об этом заявили в СМИ председатель Ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD) Хакан Дюран, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

sharonang Турецкие помидоры

По его словам, количество приезжающих туристов из России, Европы, Украины намного выше уровня 2016 года. Есть надежда, что эта тенденция продолжится до сентября.

Напомним, в 2016 году Турцию посетили 800 тысяч туристов из России.

«В этом году мы ожидаем минимум 4,5 млн туристов. Только в Анталии мы планируем принять 3,5 млн туристов из России, что является существенным ростом в сравнении с прошлым годом. Мы по-прежнему отстаем в плане доходов, но рост возобновится благодаря нашему качеству услуг», — пояснил Дюран.

Российские туроператоры считают цифры вполне реальными. По их оценкам, в 2017 году турпоток в Турцию выходит на уровень 2014 года. В Турции за 2014 год насчитали 4,5 млн российских отдыхающих. Туроператоры считают, что в этом году картина может быть аналогичной.

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Между тем, как сообщало ИА REGNUM, жители России в основном отказываются от летнего отдыха из-за нехватки денег. Эту причину называют 44% опрошенных, не намеревающихся покидать место проживания.

Напомним, Турция увеличила безвизовый режим для граждан РФ на 30 дней. Граждане России смогут находиться в Турции 90 дней без визы вместо 60.

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