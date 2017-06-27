Ростов-на-Дону, 27 июня, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Персоналу обанкротившейся угольной компании «Кингкоул» в Ростовской области продолжают оказывать материальную помощь. Сумма этих перечислений уже превысила 30 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 27 июня, общий размер выплат составил 296,4 млн рублей.

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Несмотря на это, инициативная группа горняков продолжает проводить пикеты и писать открытые обращения, требуя единовременной выплаты. В одном из последних писем протестанты поблагодарили неравнодушных селян за оказанную в голодное время помощь.

«В Гуково прибыл гуманитарный груз в четырёх фурах из Москвы, Подмосковья, Ставрополья, Краснодарского края. Фермеры прислали голодающим шахтёрам картошку, капусту, масло, крупы, сахар, макароны и спасли их семьи от голода», — говорится в обращении.

Напомним, по официальным сведениям от действий генерального директора группы предприятий «Кингкоул» пострадали более 2 тыс. работников. Общий долг перед ними составил около 320 млн рублей. Сами же шахтёры, называя сумму задолженности, говорят о 350−380 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, шахтерский бунт на Дону начался еще в феврале 2016 года. После того, как пикеты не дали никаких результатов, в августе 2016 года горняки объявили о голодовке. Тогда областные власти встретились с пострадавшими и пообещали начать выплаты через ОАО «Региональная корпорация развития». Первые перечисления начались 25 августа. Разобраться с проблемой власти пообещали в срок до 1 июля.

«На сегодняшний день основной долг по заработной плате, образовавшийся до момента введения процедуры банкротства предприятий «Кингкоула», в настоящее время погашен», — заверили в облправительстве.

Между тем генеральный директор обанкротившейся компании Владимир Пожидаев, осужденный в апреле за многомиллионные долги перед подчиненными и злоупотребление полномочиями, вновь пойдет под суд. В июне в суд было передано ещё одного уголовное дело, по которому потерпевшими признаны 108 шахтеров. Пожидаеву предъявлено обвинение в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

Весной суд приговорил руководителя компании к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, собственнику компании был присуждён штраф в размере 350 тыс. рублей.

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