Москва, 27 июня, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Противники так называемой программы реновации подают в администрацию президента (АП) личные обращения с требованием отменить «закон о статусе Москвы». По оценкам организаторов, в акции принимают участие порядка тысячи москвичей, кроме того, депутаты Елена Шувалова и Александра Парушина сдали в АП еще 17 тысяч подписей своих сторонников. Об этом 27 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото предоставлено участниками акции Москвич требующий президента не принимать закон о так называемой реновации

«Люди идут на прием в администрацию президента, чтобы лично вручить свои требования», — уточнила один из организаторов акции депутат Мосгордумы Елена Шувалова.

Фото предоставлено участниками акции Обращение принято

Парламентарий пояснила, что москвичи просят президента не подписывать закон о так называемой реновации, поскольку принят он с нарушениями, суть которых сводится к тому, что сам факт внесения жилищных норм в «закон о статусе Москвы» ведет к нарушению единства страны.

Фото предоставлено участниками акции Текст обращения к президенту

«В результате принятых поправок ничего не изменилось. Данный закон в принципе нельзя изменить так, чтобы он не наносил вред нашему государству, и москвичам в том числе», — убеждена Шувалова.

Кроме политических проблем, которые несет данный закон, принятые в ходе его доработки поправки, которых не было в изначальной редакции, приведут и к более утилитарным негативным последствиям. В частности речь идет о том, что отныне Москва будет жить по отдельным пожарным и санитарным нормам. А с учетом того, что этот самый пожарно-санитарный минимум прописан, то депутат небезосновательно опасается того, что требования к этим нормам будут снижаться.

«То есть увеличивается вероятность нарушения требований по пожароопасности и санитарным нормам. Причем объясняется это уплотненность застройки. Что такое эта уплотненная застройка никто не знает, нигде этого определения нет, но, тем не менее, пожарные и санитарные нормы будут снижены по сравнению с общероссийскими», — считает Шувалова.

Не меньшее негодование москвичей вызывает и то, что в программу сноса и расселения не попали действительно аварийные дома. Программа так называемой реновации подразумевает снос домов с коэффициентом износа далеким от того, чтобы признавать эти строения ветхими, и уж тем более аварийными. Также в законе так и не появилось четкого определения того, какие дома попадают под снос. В нем прописали, что реновации могут подвергнуться здания до девятого этажа включительно.

«Продавливая программу сноса, мэрия постоянно вбивала в голову людям мысль о том, что пятиэтажки аварийные, поэтому нужно срочно принимать закон. В итоговом документе мы увидели, что аварийное жилье не попадает под действие этого закона», — подчеркнула парламентарий.

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Еще одна проблема, которая вызывает неподдельную озабоченность граждан, это то, как будут утилизироваться те миллионы тон строительного мусора от снесенных домов. Из-за того, что власти столицы четко не определили места утилизации мусора, москвичи не верят в заявления чиновников о том, что мест для утилизации отходов достаточно. И подозревают, что процесс утилизации может принять неконтролируемых характер, что приведет к тяжелым экологическим последствиям для Подмосковья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон о так называемой реновации эксперты назвали новым способ отъема собственности у граждан. Об этом в частности говорил 9 июня 2107 года у стен Госдумы адвокат, представитель штаба «Защиты москвичей» Станислав Станкевич.

По словам эксперта, это все не что иное, как пропагандистские шаблоны. В реальности речь идет о том, что в Москве, как из ящика Пандоры, открывается новый способ отъема собственности, для чего и протаскивается данный законопроект. Ведь по факту московские власти, воспользовавшись каким-то псевдодемократическим институтом, «институтом коммунальной демократии», продвигают идею о том, что одни собственники, а после того, как город делегировал свой голос нанимателям социального жилья, то уже и не собственники, будут решать за своих соседей, как тем распорядиться своей собственностью, к чему нет никаких правовых оснований.

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