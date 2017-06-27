Лондон, 27 июня, 2017, 11:28 — ИА Регнум. В 2017 году средства на содержание британской королевской семьи будут увеличены почти в два раза. Если ранее Елизавете II причиталось 15% от дохода так называемой Собственности Короны, то теперь ее доля составит 25%, сообщает The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавете II

Собственность Короны (Crown Estate) представляет собой формально принадлежащую британскому монарху недвижимость. Сюда входят дома на лондонской улице Риджент-стрит и сельскохозяйственные угодья

По оценкам, стоимость недвижимости составляет более £8 млрд (около $10 млрд), при этом доход от нее за последний финансовый год составил £328,8 млн (около $416 млн).

По итогам 2017 года Елизавета II должна будет получить доход в размере £82 млн ($104 млн). Значительная часть этих средств пойдет на реконструкцию главной лондонской резиденции монарха — Букингемского дворца.

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На ремонт здания понадобится £370 млн ($470 млн), эти средства пойдут в том числе на замену устаревших систем электроснабжения и канализации. За увеличение дохода королевы проголосовали британские парламентарии — 464 голоса «за» при 56 «против».

Как отметил королевский казначей Алан Рид, каждому жителю Великобритании содержание семьи Елизаветы II обходится ежегодно в 65 пенсов. Такая сумма сопоставима со стоимостью почтовой марки.

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