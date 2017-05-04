Супруг британской королевы решил оставить публичную деятельность

Лондон, , 12:53 — REGNUM Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп заявил о прекращении участия в публичных мероприятиях с осени 2017 года, говорится в сообщении Букингемского дворца.

Новые приглашения не будут приниматься с осени. 95-летний герцог Эдинбургский намерен участвовать в публичных мероприятиях только по собственному желанию.

Королева Великобритании Елизавета II полностью поддержала супруга в этом решении. Принц посетит все мероприятия, запланированные до августа 2017 года.

Также отмечается, что Филипп входит в руководство более чем 780 различных организаций, он прекратит активное участие в их деятельности, однако покидать свои посты не будет.

Сама королева Елизавета II «продолжит в полной мере осуществлять свои официальные обязанности при поддержке членов королевской семьи».

Напомним, принцу Филиппу 10 июня исполнится 96 лет.