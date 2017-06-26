В Казахстане на каждые 100 человек приходится 22 автомобиля
Астана, 26 июня, 2017, 19:15 — ИА Регнум. В Астане на 100 жителей приходится 28,3 автомобиля, в то время как в Южно-Казахстанской области этот показатель равен 16,8. В среднем по Казахстану на 100 человек приходится 21,7 автомобиля. Такие данные представил сегодня, 26 июня ресурс LS.
Несмотря на этот небольшой коэффициент, в самом густонаселенном регионе страны, Южно-Казахстанской области, зарегистрировано наибольшее количество транспортных средств — 479,9 тыс. автомобилей (12,6%). На втором месте по количеству автомобилей находится Алма-Атинская область. В ней зарегистрировано 473,9 тыс. автомобилей (12,5%). Третьим по счету идет город Алма-Ата, где зарегистрировано 458,6 тыс. автомобилей (12,1%).
Всего в Казахстане, по данным издания, на 1 мая 2017 года зарегистрировано 3,8 млн автомобилей. Из них почти 95% используют бензин — это порядка 3,6 млн автомобилей, смешанное топливо — 133,7 тысяч (3,52%), дизельное топливо используют 54,6 тысяч (1,44%), а на сжиженном газе передвигаются 3,7 тыс. авто (0,1). Издание также отмечает, что электрических автомобилей в стране всего 727 штук, что составляет 0,02% от общего количества.
«При этом в министерстве внутренних дел зарегистрировано 603,2 тыс. транспортных средств моложе трех лет, 413,3 тыс. авто возрастом от 3 до 7 лет, 337,6 тыс. авто — от 7 до 10 лет, а возраст 2,3 млн (60,5%) поставленных на учет авто — больше 10 лет», — отмечает ресурс.
Количество зарегистрированных автомобилей по регионам
на 1 мая 2017 года
Всего
в том числе принадлежащие
физическим лицам
юридическим лицам
3 845 321
3 635 241
210 080
178 005
167 045
10 960
151 480
143 165
8 315
473 933
462 685
11 248
115 221
107 898
7 323
118 353
111 445
6 908
192 310
186 623
5 687
283 078
271 364
11 714
174 842
163 959
10 883
109 765
103 797
5 968
138 217
130 997
7 220
479 925
467 569
12 356
156 954
148 842
8 112
148 375
140 227
8 148
302 941
289 955
12 986
247 779
230 559
17 220
458 696
424 593
34 103
21 799
7 834
13 965
93 648
76 684
16 964
По данным Комитета статистики Республики Казахстан МНЭ РК
Напомним, в Казахстане на 1 августа 2016 года количество легковых автомобилей составляло 6,13 млн единиц, из которых наибольшая доля — 2,42 млн — была старше 10 лет.
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