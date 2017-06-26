Астана, 26 июня, 2017, 19:15 — ИА Регнум. В Астане на 100 жителей приходится 28,3 автомобиля, в то время как в Южно-Казахстанской области этот показатель равен 16,8. В среднем по Казахстану на 100 человек приходится 21,7 автомобиля. Такие данные представил сегодня, 26 июня ресурс LS.

Несмотря на этот небольшой коэффициент, в самом густонаселенном регионе страны, Южно-Казахстанской области, зарегистрировано наибольшее количество транспортных средств — 479,9 тыс. автомобилей (12,6%). На втором месте по количеству автомобилей находится Алма-Атинская область. В ней зарегистрировано 473,9 тыс. автомобилей (12,5%). Третьим по счету идет город Алма-Ата, где зарегистрировано 458,6 тыс. автомобилей (12,1%).

Всего в Казахстане, по данным издания, на 1 мая 2017 года зарегистрировано 3,8 млн автомобилей. Из них почти 95% используют бензин — это порядка 3,6 млн автомобилей, смешанное топливо — 133,7 тысяч (3,52%), дизельное топливо используют 54,6 тысяч (1,44%), а на сжиженном газе передвигаются 3,7 тыс. авто (0,1). Издание также отмечает, что электрических автомобилей в стране всего 727 штук, что составляет 0,02% от общего количества.

«При этом в министерстве внутренних дел зарегистрировано 603,2 тыс. транспортных средств моложе трех лет, 413,3 тыс. авто возрастом от 3 до 7 лет, 337,6 тыс. авто — от 7 до 10 лет, а возраст 2,3 млн (60,5%) поставленных на учет авто — больше 10 лет», — отмечает ресурс.

Количество зарегистрированных автомобилей по регионам

на 1 мая 2017 года

Всего

в том числе принадлежащие

физическим лицам

юридическим лицам

3 845 321

3 635 241

210 080

178 005

167 045

10 960

151 480

143 165

8 315

473 933

462 685

11 248

115 221

107 898

7 323

118 353

111 445

6 908

192 310

186 623

5 687

283 078

271 364

11 714

174 842

163 959

10 883

109 765

103 797

5 968

138 217

130 997

7 220

479 925

467 569

12 356

156 954

148 842

8 112

148 375

140 227

8 148

302 941

289 955

12 986

247 779

230 559

17 220

458 696

424 593

34 103

21 799

7 834

13 965

93 648

76 684

16 964

По данным Комитета статистики Республики Казахстан МНЭ РК

Напомним, в Казахстане на 1 августа 2016 года количество легковых автомобилей составляло 6,13 млн единиц, из которых наибольшая доля — 2,42 млн — была старше 10 лет.

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