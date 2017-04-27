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В Казахстане спрос на импортные машины не восстановился после девальвации

Экономика

Растет популярность продукции местного автопрома

Астана, 27 апреля 2017, 15:22 — REGNUM  Ввоз импортных легковых автомобилей в Казахстан восстанавливается очень медленно. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает Ranking.kz.

По данным портала, в первом квартале 2017 года в Казахстан было импортировано лишь 3697 автомобилей, что превышает уровень первого квартала 2016 года всего на 4% — тогда в страну было ввезено 3544 автомобиля.

Отмечается, что в 2013—2015 годах в январе-марте в страну ввозилось в среднем по 19 тыс. легковушек. Прошлогоднее снижение обусловлено резким спадом продаж таких дорогих товаров как автомобили из-за высокого курса доллара к тенге.

В то же время наблюдается рост производства в казахстанском автопроме. С начала 2017 года в Казахстане было выпущено 3095 машин — в 7,2 раза больше, чем в первом квартале 2016 года (428 автомобилей).

Такое положение авторы обзора объясняют запуском в апреле 2015 года программы льготного кредитования легковых автомобилей, произведенных в Казахстане. За это время на кредитование казахстанских физических лиц, желающих приобрести легковые автомобили, собранные в стране, Банк развития Казахстана выделил два транша банкам второго уровня (БВУ): первый, в размере 15 млрд тенге (2,7 млрд рублей), был выдан в конце апреля 2015 года шести банкам («Народный», «Евразийский», «Сбербанк», Forte, «БЦК» и «АТФ»), а второй, в 11 млрд тенге (1,98 млрд рублей) — в январе 2016 года: «Народному», «Евразийскому», «Сбербанку» и «БЦК».

»Лидер по освоению траншей на льготное автокредитование — «Евразийский Банк», на 13 апреля 2017 года было выдано займов на сумму 9,11 млрд тенге (1,6 млрд рублей). Следом идет «Сбербанк» — 7,88 млрд (1,4 млрд рублей), замыкает тройку лидеров «Народный Банк» — 6,86 млрд тенге (1,2 млрд рублей). Общая сумма выданных займов составила 32,75 млрд тенге (5,9 млрд рублей), количество выданных займов — 8,67 тыс.», — пишет портал.

По программе льготного кредитования можно приобрести некоторые модели автомобилей марок Chevrolet, Kia, LADA, ŠKODA, Hyundai, SsangYong, JAC, Peugeot, Geely и ZAZ. При этом все банки второго уровня предоставляют одинаковые условия кредитования: один автомобиль должен быть не дороже 15 млн тенге (2,7 млн рублей), срок кредитования — не больше семи лет с номинальной ставкой до 4% годовых. При этом эффективная ставка не должна превышать 7,5%, учитывая затраты по страхованию и оформлению автомобиля в залог.

Напомним, 10 апреля 2017 года в Казахстане было запущено производство автомобилей «Шевроле-Нива». Машины собираются методом крупноузловой сборки на предприятии «СарыаркаАвтоПром» в городе Кустонай из машинокомплектов, поставленных с совместного российско-американского предприятия из города Тольятти.

«Chevrolet Niva ранее поставлялась в Казахстан только в готовом виде. Запуск локальной сборки этой модели — очередное свидетельство эффективности таможенно-тарифного режима, действующего на автомобильном рынке Казахстана с начала 2016 года. Напомню, что в минувшем году практически полный модельный ряд LADA встал на конвейер завода «АЗИЯ АВТО» в Усть-Каменогорске. Что касается линейки автомобилей Chevrolet, они выпускаются на конвейере этого предприятия с 2007 года. В первом квартале 2017 года именно расширение модельного ряда на мощностях «АЗИЯ АВТО» дало старт восстановлению показателей казахстанского автопроизводства впервые после двухлетнего падения», — пояснил тогда председатель правления «КазАвтоПром» Олег Алферов.

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Автопром
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