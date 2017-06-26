Москва, 26 июня, 2017, 13:15 — ИА Регнум. По данным на 26 июня около 1,1 млн верующих поклонились мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве, сообщается на официальном сайте принесения святыни в Россию.

Николай Чудотворец. Икона. XVII

«Количество паломников, посетивших святыню с 21 мая, составило 1 млн 088 тыс. 400 человек», — говорится в сообщении.

По состоянию на 11:30 по мск, вход в очередь для поклонения мощам святителя Николая находилась в районе Фрунзенской набережной, д. 26 (ближайшая станция метро — «Фрунзенская»).

Расчетное время нахождения в очереди — примерно семь часов.

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Как сообщало ИА REGNUM, часть мощей, а именно левое ребро Николая Чудотворца, впервые за 930 лет привезли из базилики итальянского города Бари в Россию 21 мая.

Напомним, посетить храм Христа Спасителя для поклонения мощам можно по 12 июля. Затем святыню доставят в Санкт-Петербург, где она пробудет до 28 июля, после чего мощи вернутся в Италию.

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