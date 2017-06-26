Воронеж, 26 июня, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Информацию об этом 26 июня распространило агентство «Прайм» со ссылкой на источник в российской авиационной отрасли.

Mikhail Ryazanov Ан-148

«Большой интерес был к Ан-148, который делался в Воронеже. Интерес проявили как гражданские авиакомпании, так и министерство обороны. К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений. В Воронеже доделывают последние пару машин и дальше судьба машины в России развиваться не будет», — заявил источник.

Ан-148 — ближнемагистральный региональный самолет. Лайнер был разработан в АНТК им. О.К. Антонова (Украина), выпускается Воронежским акционерным самолетостроительным обществом. Первый серийный самолет поднят в небо с аэродрома ВАСО в первый испытательный полет 19 июля 2009 года. Воронежские лайнеры эксплуатируются АК «Россия», «Ангара». По заказу МЧС России на ВАСО были построены два летающих госпиталя Ан-148−100ЕМ, каждый из которых имеет пять вариантов компоновки: два пассажирских и три комбинированных пассажирско-медицинских. Всего, согласно информации на сайте ВАСО, воронежские авиастроители собрали 29 самолетов Ан-148 различных модификаций. Они эксплуатируются СЛО «Россия», ФСБ. Сейчас ВАСО выполняет заказ Минобороны России на поставку 15 самолетов Ан-148−100Е.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года у ВАСО возникли сложности с получением узлов для сборки самолетов, поставляемых украинской стороной. В 2016 году именно задержки поставок агрегатов с Украины стали одной из причин сокращения выручки ВАСО.