Москва, 25 июня, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram в течение нескольких дней может быть заблокирован в России в случае отказа основателя сервиса Павла Дурова предоставить данные для регистрации. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в эфире телеканала НТВ.

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«Мы используем последнюю возможность коммуникации и диалога, — говорит Жаров. — Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра. Но я повторяю, что время ограничено, оно исчисляется днями. Будем эти дни ждать ответа Павла Дурова».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сделал заявление, в котором потребовал от Telegram соблюдать законодательство РФ. В противном случае, он обещал заблокировать мессенджер на территории страны.

Претензии Роскомнадзора касаются анкет, которые сотрудники Telegram должны заполнить и отправить в Роскомнадзор. Данные анкеты должны быть внесены в реестр организаторов распространения информации.

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