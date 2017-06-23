Белград, 23 июня, 2017, 23:53 — ИА Регнум. Вступление в Европейский союз является главным приоритетом внешней политики Сербии. Об этом заявил президент страны Александр Вучич на встрече с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнесом Ханом 23 июня в Белграде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Europeanwesternbalkans.com Александр Вучич

Как сообщает пресс-служба сербского президента, Александр Вучич поблагодарил представителя Евросоюза за присутствие на церемонии его инаугурации в день заседания Европейского совета в Брюсселе и отметил, что «это чёткий сигнал о том, что Евросоюз рассчитывает на Сербию как своего члена».

«Он подчеркнул, что членство в ЕС остаётся главным внешнеполитическим приоритетом Сербии и выразил удовлетворение тем, что в июне было открыло еще две главы переговорного досье», — говорится в сообщении.

Йоханнес Хан, как отмечается, подчеркнул важность региональной стабильности и указал на «важную роль, которую Сербия играет в поддержании мира и развитии сотрудничества на Западных Балканах».

23 июня в Белграде состоялась торжественная церемония инаугурации нового президента Сербии Александра Вучича, который в конце мая уже принёс присягу на посту главы государства. Вечером этого же дня прошёл торжественный приём с участием многочисленных представителей зарубежных стран. С некоторыми из них Вучич провёл двусторонние встречи.

Процесс евроинтеграции на Западных Балканах обсуждался и в ходе встречи президента Сербии с хорватским лидером Колиндой Грабар-Китарович. Непростые взаимоотношениях двух стран регулярно осложняют переговорный процесс между Сербией и ЕС, так как Загреб выдвигает Белграду односторонние ультимативные требования.

Как сообщает пресс-служба, на переговорах Вучич завил, что сербская сторона «твёрдо привержена смягчению отношений, установлению добрососедского сотрудничества с Хорватией и конструктивному диалогу для урегулирования всех неразрешённых двусторонних вопросов».

Российскую делегацию на церемонии инаугурации Александра Вучича возглавлял вице-премьер Дмитрий Рогозин. В ходе состоявшихся переговоров сербский президент заявил, что «хорошие политические отношения двух стран должны быть преобразованы в более широкие экономические связи, учитывая большие возможности в самых разных областях экономики».

«Президент Вучич отметил, что евроинтеграция является стратегическим определением Сербии, но это не может и не будет мешать хорошим отношениям с Россией, что подразумевает и невведение санкций», — говорится в сообщении.

Стороны также затронули тему военно-технического сотрудничества. Как отмечается, Вучич «выразил благодарность за хорошее соглашение о закупке военного оборудования, которое даёт Армии Сербии необходимую модернизацию».

Дмитрий Рогозин, по данным пресс-службы, проинформировал, что начало поставок ожидается в самое ближайшее время, а также «предложил сотрудничество в авиационной промышленности».

Президент Сербии поблагодарил российскую сторону за «принципиальную поддержку» в вопросе Косово и Метохии, в особенности на международных площадках. В ходе встречи также было озвучено предложение в 2018 году совместно отметить 75-летие Сталинградской битвы.