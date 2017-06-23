Старая Ладога, Ленинградская область, 23 июня, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Ленинградская область продолжит активное продвижение туристского маршрута «Серебряное ожерелье России», который проходит по территории региона. В рамках этой работы реализуется проект по развитию туристкой инфраструктуры в селе Старая Ладога — одной из древних столиц Руси. Об этом заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, сообщили 23 июня в пресс-службе областного правительства.

Старая Ладога

В Петербурге и Ленобласти два дня под эгидой Министерства культуры РФ проходил форума «Историко-культурный потенциал исторических поселений Северо-Запада России, как основа проекта «Серебряное ожерелье России». На нем обсуждались вопросы развития туристского потенциала Северо-Запада. Участники форума в том числе посетили Старую Ладогу — одну из ключевых остановок на маршруте «Серебряное ожерелье России».

«В Ленинградской области проделана большая работа по продвижению маршрутов проекта «Серебряное ожерелье России», и мы не собираемся останавливаться на достигнутом», — сообщил Николай Емельянов.

По его словам, параллельно с масштабными реставрационными работами на объектах культурного наследия в Старой Ладоге и Выборге, ведется комплексное благоустройство территорий, а также презентация бренда «Серебряное ожерелье России» и достопримечательностей Ленинградской области на международных выставках.

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В Ленобласти насчитывается более 5200 объектов культурного наследия, среди которых дворцово-парковые ансамбли, дворянские усадьбы и памятные места, связанные с военно-историческими событиями. На территории региона расположено 6 средневековых крепостей. Ежегодно область посещает около 2 млн туристов.

Разработано 10 специальных маршрутов для путешественников, посещающих регион. «Эти туры позволяют оценить природные заповедники региона, осмотреть религиозные святыни, прикоснуться к историческим памятникам, культурному наследию», — отмечают в пресс-службе правительства Ленобласти.

Добавим, что 24−25 июня 2017 года в селе Старая Ладога пройдет историко-культурный фестиваль «Старая Ладога — первая столица Руси». Программа фестиваля посвящена истории основания и становления древнерусского государства в VIII—XI веках, сообщили в областном комитете по культуре.

В программе фестиваля — стилизованные представления, воинские поединки, состязания и турниры, знакомство с бытом и жизненным укладом древнерусского государства.

На исторических площадках с исторической точностью будут воссозданы ремесленные мастерские, купеческие лавки, деревянные домики, военные палатки и другие элементы быта, а посетители и участники смогут активно взаимодействовать во время проведения фестиваля.