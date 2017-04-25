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Раскатную башню крепости Старая Ладога отреставрируют за 51 млн рублей

Культура

Срок окончания работ — 1 октября 2017 года

Староладожская крепость
Владислав Краев © ИА REGNUM
Староладожская крепость

Старая Ладога, Ленинградская область, 25 апреля 2017, 19:03 — REGNUM  Раскатную башню на объекте культурного наследия федерального значения крепость «Старая Ладога» в Волховском районе Ленинградской области отреставрируют за 51,1 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий электронный аукцион на проведение ремонтно-реставрационных работ размещен на сайте госзаказа.

Заказчиком работ выступает ГБУК ЛО «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник». Цена контракта составляет 51 млн 122 тыс. рублей. Источник финансирования — средства бюджетных учреждений. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 мая 2017 года. Гарантийный срок выполненных работ должен составлять 36 месяцев.

Согласно техзаданию, ремонтно-реставрационные работы пройдут на объекте «Раскатная башня». На объекте запланирована расчистка сохранившегося объема кладки от осыпей и деструктивного раствора, реставрация подлинной и восстановление плитной облицовки, реставрация внутристенной лестницы, воссоздание бойниц, стен башни и воротного арочного дверного проемов, устройство перекрытия.

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Крепость «Старая Ладога» — один из важнейших архитектурных ансамблей Ладоги. Расположена на высоком мысу при впадении реки Ладожки в реку Волхов. Крепость повторяет в плане форму мыса, близкую к треугольнику. Состоит крепость из пяти башен: Воротной, Стрелочной, Тайничной, Раскатной и стен между башнями. Угловая Раскатная башня расположена в юго-восточном углу крепости. Раскатная башня построена в конце XV — начале XVI вв., круглая в плане, имеет одиннадцать бойниц. В ней находилась большая часть пушек крепости. Стены башни сложены из булыжного камня разных размеров на известково-песчаном растворе с наружной и внутренней стороны облицованы плитами известняка.

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