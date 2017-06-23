Орел, 23 июня, 2017, 10:32 — ИА Регнум. В Орловской области прокуратура выявляет новые случаи лишения инвалидов положенных им по закону льготных лекарств. Накануне, 22 июня, пресс-служба ведомства распространила сообщение о решении суда по иску к департаменту здравоохранения региона.

Lawfirmwinstonsalem.com Суд

Как сообщается, в прокуратуру обратилась жительница Железнодорожного района Орла, инвалид, с жалобой на нарушение ее прав на льготные лекарства.

При проверке выяснилось, что лечащий врач женщины выписал ей рецепт на бесплатное получение лекарственного препарата, но вот уже получить медикамент пациентка не смогла.

Читайте об этом: Орловский губернатор ответит перед президентом за нехватку лекарств

Сейчас прокуратура района направила в суд иск с требованием обязать департамент здравоохранения и социального развития области обеспечить женщину необходимым препаратом. Суд требования прокурора удовлетворил.

Также первый заместитель прокурора области внес заместителю председателя правительства Орловской области представление.

Сложности с получением бесплатных препаратов жители Орловской области, относящиеся к категории федеральных льготников, испытывают уже несколько лет. В 2014—2015 годах сложности с лекарствами стали причиной отставки главы департамента здравоохранения. Но вот проблема так никуда и делась. В августе 2016 года у региона вновь возникли сложности с обеспечением лекарствами именно федеральных льготников. В марте этого года в прокуратуре сообщили, что около 100 жителей Орловской области, больных онкологией, не получали вовремя обезболивающие препараты. 31 человеку с таким диагнозом и вовсе медики отказали в назначении лекарств, снимающих боль. Тогда же прокуратура внесла представление зампредседателя правительства.

Возможно, все бы продолжалось так и дальше: льготники месяцами ждали жизненно необходимых и положенных им по закону лекарств, прокуратура — судилась бы с региональными властями и вносила представления, а региональные власти — обсуждали бы проблему. Но один телефонный звонок вынес проблему за «стены» одного отдельно взятого региона — жительница Орловской области Клавдия Ставцева задала вопрос на «Прямой линии» с Владимиром Путиным 15 июня. Президент пообещал разобраться.

Об этом подробнее: Ветхое жилье и дефицит лекарств: Орловская область на линии с Путиным

Право имеют, но денег нет: орловские власти о лекарствах для льготников

В тот же день с комментарием выступил губернатор, который заявил, что проблема заключается в нехватке средств: «Необходимо увеличивать сумму выплат льготникам. Сейчас она 807 рублей, ее не хватает. Надо увеличивать стоимость федеральной льготы».

Кто виноват в том, что орловские инвалиды вынуждены ждать необходимых препаратов месяцами, сейчас разбираются различные ведомства, от Следственного управления до Росздравнадзора.

Тем временем прокуратура Орловской области направила иск в суд региональному департаменту здравоохранения с требованием обеспечить необходимыми лекарствами инвалида первой группы Клавдию Ставцеву, заседания состоится 30 июня.