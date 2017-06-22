Москва, 23 июня, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Законопроект предлагает провести эксперимент и установить курортный сбор в Крыму, а также Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Как ранее заявлял вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), представители регионов также приглашены к обсуждению инициативы.

Горячий песок

«23 июня мы начнем рассмотрение законопроекта, который касается курортного сбора. На рассмотрение этого законопроекта приглашаются мэры городов, которых он касается», — рассказал Мельников журналистам.

Согласно идее правительства, облагать новым сбором стоит граждан, посещающих курорты перечисленных регионов. Ставка сбора не будет выше 100 рублей с каждого человека, но при этом сумма курортного сбора может меняться из-за нескольких факторов — сезонности, продолжительности отдыха и значения курорта.

По предложению авторов инициативы, такой сбор будет действовать 5 лет, начиная с 1 января 2018 года. Если эксперимент окажется удачным, курортный сбор может быть введен по всей стране. В правительстве отмечают, что полученные от нового сбора доходы, пойдут на развитие курортной инфраструктуры.

Указали на безграмотность

Между тем профильный комитет Госдумы по бюджету отметил, что ко второму чтению законопроект требует серьезной доработки. Так, например, глава профильного комитета Андрей Макаров («Единая Россия») назвал документ «безграмотным».

В частности, правительство предполагает, что региональные бюджеты профинансируют эксперимент с курортным сбором. Однако, как отметил профильный комитет, законопроект не дает уточнений в вопросе о том, могут ли власти на местах отказаться от проведения эксперимента в целом.

Максимальный сбор

Так, депутаты хотят обсудить вопрос ответственности неплательщиков нового сбора. В представленной версии законопроекта эта тема не отражена.

Кроме того, комитет также намерен обсудить предельную величину курортного сбора. Депутаты также хотят прописать для субъектов-участников эксперимента особый учет налогового потенциала при распределении дотаций из федерального бюджета в региональные.

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Кроме того, парламентарии также предлагают рассмотреть предложение профильного комитета Совфеда об уменьшении срока эксперимента. Сенаторы считают, что для его проведения будет достаточно двух лет.

Неоформленная альтернатива

Правительственная инициатива — не единственный внесенный в Госдуму законопроект о введении курортного сбора. Вслед за правительством подобный документ на рассмотрение депутатов внес первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и дела ветеранов Николай Коломейцев (КПРФ).

Законопроект под авторством Коломейцева так же, как и правительственный, предлагает провести пятилетний эксперимент с курортным сбором в тех же регионах. Но коммунист предлагает облагать курортным сбором не граждан, а юрлица или индивидуальных предпринимателей, которые будут производить и продавать товары в этих субъектах РФ.

Кроме того, депутат прописывает четкую процедуру организации такого сбора. Так, по его предложению, муниципальные образования будут самостоятельно устанавливать ставку курортного сбора. При этом, размер ставки должен находиться в пределах от 0,01% до 0,1% от выручки юрлиц или ИП.

Коломейцев также рассчитал примерный объем поступлений от введения сбора по максимально возможной ставке (0,1% от выручки). Так, за один год Республика Крым сможет получить порядка 0,47 млрд рублей, Алтайский край — порядка 0,97 млрд рублей, Ставропольский край — около 1,30 млрд рублей, а Краснодарский край — почти 4,23 млрд рублей.

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Впрочем, 23 июня депутаты не смогут проголосовать за инициативу Коломейцева — законопроект до сих пор не был направлен на рассмотрение профильным комитетом, а потому не может быть вынесен на обсуждение на пленарном заседании.