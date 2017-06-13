В Госдуме не исключают отказа от введения курортного сбора

Москва, , 15:16 — REGNUM Комитет Госдумы по туризму настаивает на четких критериях, куда будут потрачены деньги от курортного сбора, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.

«Мнений действительно много (по поводу законопроекта о курортном сборе). Собрать можно, и это большое желание и местных властей, и большое желание региональных властей. Другое дело, как потратить… Без четких критериев, на что будут потрачены деньги, принимать в этом виде законопроект очень сложно», — сказал глава комитета Михаил Дегтярев (ЛДПР) на круглом столе в Госдуме.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов («Единая Россия») опасается, что в результате введения курортного сбора большого притока средств в бюджет регионов может не произойти, также непонятны расходы на администрирование сбора.

«Есть опасение, что затраты на администрирование по сбору этого курортного сбора могут быть достаточно высокие. Психологически он появится, а фактически, к сожалению, может так получиться, что большого притока в бюджет в регионов не произойдет», — сказал депутат, указав также на то, что законопроектом не предусмотрены единый образец учета документов и единая система учета результатов эксперимента.

Зампред комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова («Единая Россия») считает, что перед принятием закона парламентарии «должны иметь нормативно-правовые, законодательные хотя бы предложения, которые будут в регионах, каков будет механизм, на что будут израсходованы деньги».

По ее мнению, законопроект несет в себе два главных риска — ничтожность собираемых средств и отток отдыхающих. Казакова уверена: в случае провала эксперимента, следует вести речь о его отмене.

Законопроект о курортном сборе в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае в Госдуму внесло правительство РФ.