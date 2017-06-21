Москва, 22 июня, 2017, 01:27 — ИА Регнум. Примирение красных и белых, о котором так много говорится последнее время, оно же — в более широком смысле — примирение коммунистов и антисоветчиков, все больше напоминает западную толерантность, когда неограниченные «права и свободы» одних реализуются за счет ущемления прав и свобод других, и пусть эти «другие» попробуют только заявить о своих правах. О примирении рассуждает постоянный автор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Александр Дейнека. На допросе. Штаб белых. 1933

Примирение могло бы стать хорошей идеей, если бы подразумевало признание всеми сторонами конфликта всех периодов российской истории, без очернения этих периодов, призывов всенародно каяться за них и тем паче подвергаться Нюрнбергу-2. Однако на практике целью примирения совершенно очевидно оказывается антисоветский альянс самых разных сил, объединение для борьбы якобы с «коммунизмом», а на деле — со всем советским наследием. «Примирение», вроде как предполагающее участие и красных, и белых, должно происходить непременно без участия красных. Стать «примирителем» можно только отрекшись от советского прошлого своей страны, а примиряться может начать только тот красный, что порвет с красной идеей.

Каким же образом подобное примирение может осуществиться, если современные белые сосредоточены на своих врагах, а современные красные — на своей стране? Может, истинное примирение, а не репрессивно-принудительное принуждение к миру все-таки возможно? Так на основании которой из идей, демократической или элитарной, о нем можно говорить?

Читайте статью: Примирение «красных» с «белыми» или антисоветский реванш?

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