Санкт-Петербург, 21 июня, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Петербургский парламент 21 июня утвердил отчет об исполнении городского бюджета за 2016 год. Проект представил вице-губернатор города Михаил Мокрецов, передает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, доходная часть бюджета исполнена в сумме 476,7 млрд рублей, расходная — в сумме 496,5 млрд рублей, при этом Адресная инвестиционная программа объемом 78,4 млрд рублей исполнена на 90,9% от плана.

Assembly.spb.ru Депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева

При этом оппозиционные депутаты Заксобрания отказались поддерживать проект закона об исполнении бюджета-2016. «Яблочник» Борис Вишневский выразил недовольство тем фактом, что депутатам до сих пор не предоставили текст соглашения между городом и концессионером на возведение и эксплуатацию Западного скоростного диаметра.

«Но это соглашение устанавливает публичные обязательства города. Они составили 4,2 млрд рублей в прошлом году, в этом году сумма уже превысила 7 млрд рублей. И нам говорят, что поменять там ничего невозможно. Это что, скрижали Моисея? Любое соглашение может быть изменено, и, если прежнее руководство Петербурга подписало кабальные обязательства, это не значит, что нынешнее должно сложить лапки», — сказал Вишневский.

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Кроме того, на его взгляд, на станцию метро «Новокрестовская» Смольный напрасно выделяет «огромные деньги, затормаживая строительство более нужных станций метрополитена».

«Ровно те же причины, по которым не исполняется бюджет, нам указывают много лет подряд, и ни разу мы не слышали ничего о том, что, собственно, правительство делает, чтобы этого не было. Объяснения перетекают из отчета в отчет с помощью кнопочки Ctrl+C», — сказал Вишневский.

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Руководитель фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева (экс-депутат Госдумы) обвинила Смольный в некомпетентности при управлении казной.

«Масштаб прокрутки бюджета через депозиты банков просто астрономический. Я вообще такого не видела в федеральном бюджете. На банковские депозиты со средним сроком в 38 дней попали 590 млрд рублей — это больше, чем расходы бюджета за год», — сказал Дмитриева. При этом, по ее словам, постоянный остаток составлял около 50 млрд рублей, то есть, в каждый момент времени эти деньги не использовались.

Дмитриева добавила, что по итогам 2016 года Петербург отчитался об экономии и дополнительных доходах на общую сумму в 25 млрд рублей. «Людям интересно, куда деньги пошли. Так вот 10 млрд — это чемпионат мира по футболу, а еще 4,2 млрд рублей — это ЗСД. И 60% всей экономии и дополнительных доходов ушло на амбициозные проекты и стройки века», — заявила депутат.

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В результате, подчеркнула она, исполненный бюджет Петербурга превратился в гораздо менее «социальный», чем Смольный декларировал на этапе его планирования.

«Это глупейшие ошибки прогнозирования, нижайшая эффективность управления кассой, практика плохого использования имущества города — земли и недвижимости — продолжается», — сказала Оксана Дмитриева.