Губернатор Петербурга никого не накажет по итогам исполнения бюджета-2016

Доходы городской казны выросли более чем на 5% по сравнению с плановым показателем

Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко изменил своей обычной практике и решил никого не наказывать по итогам исполнения бюджета минувшего года. Однако это не означает, что чиновники гарантированы от взысканий на будущее, передает корреспондент ИА REGNUM. В один из предшествующих годов Полтавченко, недовольный неполным освоением средств бюджета, оштрафовал не только подчиненных, но и самого себя.

Как сообщил 31 января на заседании городского правительства глава комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, доходы городского бюджета в 2016 году составили 476,7 млрд рублей, расходы достигли 496,5 млрд рублей, дефицит бюджета составил 19,9 млрд рублей.

План по доходам в 2016 году исполнен на 105,4%. Расходная часть бюджета исполнена в объеме 97,3% от планового показателя.

«Исполнение доходной части бюджета позволило не только в полном объеме профинансировать все принятые обязательства, но и направить сверхплановые доходы на снижение дефицита бюджета и отказаться от привлечения заемных средств», — отметил Корабельников.

Рост общего объема доходов бюджета Петербурга в 2016 году составил 8,5%, собственных доходов — 9,1%. «При этом следует отметить, что после двух предыдущих лет возобновился рост собственных доходов бюджета города в реальном исчислении. За минусом инфляции его размер за отчетный период составил 2%», — добавил глава финансового ведомства Смольного.

Наибольшую долю в общем объеме доходов городского бюджета составляет налог на доходы физических лиц — почти 41,8%. Фактическое поступление налогов превысило запланированный объем на 6,3 млрд рублей. Ежегодные темпы роста сохраняются, по словам Корабельникова, на уровне 10%. Доля налога на прибыль организаций составила в общем объеме 26,5%, налога на имущество организаций — 6,6%, акцизов — 4,5%.

«Та работа, которая проводилась последние пять лет, дает соответствующий выход. Думаю, что в таком же ключе нам с вами нужно работать не только по исполнению доходной части бюджета, но и выполнению всех мероприятий, запланированных в наших адресных инвестиционных программах. Произошел большой сдвиг, но неиспользованных резервов много. Буду внимательно смотреть и требовать более эффективного и ритмичного качества исполнения данной программы», — так прокомментировал губернатор Георгий Полтавченко доклад Корабельникова об исполнении бюджета.

Как напомнил Полтавченко, чиновники привыкли, что, подводя итоги исполнения бюджета, кого-то обязательно наказывают. «Кого будем наказывать в этом году?» — обратился Полтавченко к Корабельникову.

«Никого. У меня, Георгий Сергеевич, предложений нет», — ответил глава комитета финансов, за что был назван Полтавченко «добрым человеком».

«Вынужден с вами согласиться. Наказывать пока никого не будем. Но, коллеги, это не значит, что не накажем попозже — по результатам первого полугодия, трех кварталов. Потому что эта работа у меня постоянно на контроле», — обратился градоначальник к членам правительства Санкт-Петербурга.

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