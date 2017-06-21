Москва, 21 июня, 2017, 07:27 — ИА Регнум. Вашингтон демонстрирует переходящую все грани русофобскую одержимость, вводя очередные санкции против Москвы. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря об очередных ограничениях против России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, Лавров отметил, что новые санкции, безусловно, не улучшают атмосферу международных отношений.

«Санкции в очередной раз принимаются на ровном месте. Ссылка на ситуацию на Украине, она по-моему у серьезных наблюдателей за этим процессом вызывает улыбку», — сказал Лавров.

Лавров выразил сожаление, что представители ЕС прикрылись «лукавой формулой»: отмена санкций якобы последует за выполнением Россией Минских соглашений. Однако партнерам из Евросоюза стоит перечитать эти договоренности и обратить внимание на указанный там порядок выполнения обязательств, пояснил министр.

«Поэтому не могу ничего высказать кроме сожалений по поводу этой русофобской одержимости наших американских коллег. Она уже переходит все грани», — заявил глава МИД России, добавив, что выполнить обязательства по минским договоренностям не может президент Украины Петр Порошенко, но санкции вводятся против Москвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня министерство финансов США опубликовало список ограничений, введенных в отношении России в связи с конфликтом на Украине. Под санкции попали 19 юридических и 19 физических лиц из России и республик Донбасса. Среди них — замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров. МИД России заявил о начале разработки ответных мер на расширение Вашингтоном антироссийского санкционного списка.

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