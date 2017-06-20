Радио REGNUM: второй выпуск за 20 июня
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 июня, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
- Госдеп подготовил план по нормализации отношений с Россией;
- Киев признает ДНР и ЛНР официально «оккупированными Россией»;
- Оба спасшихся на Ладоге юноши могут оказаться виновниками ЧП;
- Губернатор Тулеев не вышел из отпуска: «Кузбасс ждут большие изменения»;
- Глава Чебоксар сдала пост, находясь под домашним арестом;
- Деньги на развитие Крыма и Севастополя тратятся неэффективно.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/363