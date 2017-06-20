Минск, 20 июня, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Возможность упрощения визового режима между Белоруссией и ЕС обсуждается 20 июня в Минске, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик, сообщает БЕЛТА.

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Согласно сообщению, в Минске проходит новый раунд переговоров Евросоюза и Белоруссии об упрощении визового режима между странами ЕС и республикой, а также о реадмиссии.

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Ранее, 19 июня в Люксембурге состоялась встреча главы МИД Белоруссии Владимира Макея с вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини в рамках восьмой ежегодной встречи глав МИД стран-членов ЕС и стран-участниц «Восточного партнерства».

Напомним, ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика готова смягчить визовый режим не только с Евросоюзом, но и с США на взаимной основе. Тем не менее, Макей отметил, что конкретные сроки облегчения визового режима с ЕС неизвестны.

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