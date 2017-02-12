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Начал действовать безвизовый режим Белоруссии с 80 странами

Общество
Ранее в министерстве спорта и туризма республики сообщили, Белоруссия рассчитывает на рост въездного туризма после начала действия этого указа

Минск, 12 февраля 2017, 02:44 — REGNUM  Сегодня, 12 февраля, в Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим для въезда граждан из 80 стран, в число которых входят государства Европейского Союза и США.

Соответствующий указ в январе 2017 года подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Согласно документу, безвизовый режим действует в отношении 39 стран Европы, включая весь Евросоюз. В этот список также входят Бразилия, Индонезия, США, Япония и иные государства.

Как отмечали в пресс-службе главы Белоруссии, безвизовый режим направлен на то, чтобы привлечь больше туристов, бизнесменов, частных лиц, которые имеют общегражданские паспорта. В то же время указ не распространяется на граждан иностранных государств, которые совершают официальные поездки.

В свою очередь, в России этот указ Лукашенко восприняли с опасениями, что и стало предметом дискуссий между Москвой и Минском. Российская сторона считает, что безвизовый режим Белоруссии с 80 странами несет потенциальную угрозу проникновения на территорию РФ через Белоруссию нежелательных и опасных граждан, то есть нелегальных беженцев, преступников, террористов.

В связи с этим РФ решила установить пограничную зону в регионах, расположенных на границе с Белоруссией. В Минске это вызвало негативную реакцию.

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