* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Магас, 20 июня, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Бывший военнослужащий Росгвардии из Ингушетии оказался снабженцем боевиков. Присягнувший на верность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Адам Картоев почти год исправно поставлял оружие членам бандформирований.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил

Однако его преступная деятельность в 2016 году была пресечена, Нальчикский гарнизонный военный суд отправил его за решетку, сообщили ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе управления ФСБ России по Кабардино-Балкарии.

«Военнослужащий войсковой части, дислоцирующейся в Назрани, добровольно вступил в состав незаконного вооруженного формирования и по заданию главарей бандподполья передавал военное снаряжение, составные части огнестрельного оружия и боеприпасов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как установил суд, сержант в/ч № 3718 искал способы вступить в НВФ с 2015 года. В 2016 году он вышел на одного из участников бандгруппы. Присягнув на верность боевикам и лично лидеру террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакру аль Багдади, он получил кличку «Халид» и стал активно помогать членам НВФ, пишет «Кавказ Сегодня».

Регулярно, до самого задержания, он выполнял задания от бандподполья по приобретению оружия, боеприпасов, камуфляжной формы. Суд, признав Картоева виновным в участии в НВФ и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, вынес ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на скамье подсудимых оказался военнослужащий из Северной Осетии Зафар Холов. Его обвиняли в вербовке своих сослуживцев на войну в Сирии. Как было установлено, Холов вел пропагандистскую работу среди специалистов по ракетно-зенитным комплексам, склоняя их к решению примкнуть к террористам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).