Ленинградская область, 19 июня, 2017, 21:45 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пожаловался на несанкционированную свалку в районе деревни Медный Завод во Всеволожском районе. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее обращение он оставил на специально созданном для подобных жалоб портале «Народная экспертиза».

Внимание жителей Ленобласти к возможностям использования нового портала глава региона решил привлечь посредством видеопослания на своём канале в Youtube.

Напомним, на сайте «Народная экспертиза. рф», запущенном в начале июня, жители и гости региона могут сообщать о незаконных свалках, разбитых дорогах, несанкционированных вырубках, захватах берегов рек и озёр и других проблемных явлениях на территории региона. Вся поступающая информация будет отображаться на интерактивной карте и поступит в профильные органы власти.

Свою жалобу на портале могут оставить не только жители Ленобласти, но и ее гости, например, из Санкт-Петербурга и других соседних регионов. Протестировать, а заодно и подать пример гражданам, решил Александр Дрозденко.

«Я, как житель Ленинградской области, деревни Медный завод, увидел свалку, сфотографировал, и хочу властям сообщить об этой проблеме», — сказал губернатор, отправляя сообщение о незаконной свалке во Всеволожском районе.

«Нет ничего лучше, чем визуальное доказательство проблемы», — добавил глава региона, прикрепив к сообщению три фотографии мусорных куч.

Затем Александр Дрозденко попросил одну из сотрудниц областной администрации также оставить жалобу на этом портале, чтобы проверить, на какую из них профильные чиновники отреагируют оперативнее.

Напомним, с начала 2017 года Госэконадзор выявил 479 мест несанкционированного размещения отходов общим объемом свыше 2 млн кубометров. по данным на конец 2016 года в регионе насчитывалось 1264 несанкционированных свалок.

Ранее прокурор Ленинградской области Борис Марков в интервью ИА REGNUM признал, что экологическая проблема является главной для региона. Вопрос борьбы с несанкционированными свалками, действительно, актуален для территорий большинства муниципальных образований Ленобласти. При этом он подчеркнул, что зачастую работа по ликвидации несанкционированных свалок органами местного самоуправления проводится только после обращения внимания на такие факты контрольно-надзорными органами.

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Напомним, Ленинградская область заняла 83-е место из 85-ти возможных в экологическом рейтинге регионов России, опубликованном организацией «Зеленый патруль». По мнению экологов, это вызвано большим общественным резонансом проблем с полигонами отходов «Новый Свет» и «Красный Бор», поскольку основу рейтинга составили публикации в СМИ.