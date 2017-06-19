Санкт-Петербург, 19 июня, 2017, 15:23 — ИА Регнум. Процесс передачи стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга футбольному клубу «Зенит» отстает от графика. Об этом 19 июня сообщил вице-губернатор города Игорь Албин, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Стадион «Санкт-Петербург»

Албин заявил, что на данный момент «Зенит» уже отвечает за эксплуатацию футбольного поля, спортивного освещения, спортивную медицину, спортивные технологии и навигацию на стадионе.

«Мы ведем переговоры о передаче стадиона в концессию. Есть дорожная карта, утвержденная руководством клуба и комитетом имущественных отношений. Есть небольшое отставание по этой дорожной карте, но не думаю, что будут какие-то проблемы по передаче стадиона», — сказал Албин.

Чиновник добавил, что, по его мнению, стадион может приносить существенный доход, не нуждаясь в городских субсидиях.

«Надо применить талант и пригласить хороших специалистов, чтобы наполнить его контентом и содержательной программой», — сказал Албин.

Ранее вице-губернатор говорил о том, что стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга будет передан в концессию футбольному клубу «Зенит» до конца 2017 года. С 1 апреля 2017 года стадион передан в безвозмездное пользование Санкт-Петербургскому государственному автономному учреждению «Дирекция по управлению спортивными сооружениями». Это учреждение подчинено городскому комитету по спорту.

Читайте также: Албин назвал новый срок передачи стадиона «Санкт-Петербург» клубу «Зенит»

Сегодня, 19 июня, Игорь Албин также подчеркнул, что и «Зениту» предстоит играть лучше, если он хочет привлечь на стадион больше болельщиков, ведь новая арена вмещает до 68 тыс. футбольных фанатов, а на стадион «Петровский» поболеть за «Зенит» редко приходили более 12 тыс. человек.

Читайте также: Фурсенко: Мы должны заставлять футболистов играть для болельщиков

На возведение стадиона на Крестовском острове за 10 лет потрачено примерно 43 миллиарда рублей из бюджета Санкт-Петербурга, и эта цифра — не окончательная. В июне-июле стадион принимает матчи Кубка конфедераций, а в 2018 году примет матчи Чемпионата мира по футболу.