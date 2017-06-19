Абакан, 19 июня, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Глава Хакасии Виктор Зимин предложил Ольге Ивановой возглавить министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок республики. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 19 июня, в правительстве региона.

R-19.ru Глава Хакасии Виктор Зимин и руководитель министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок республики Ольга Иванова

По словам Зимина, Ивановой будет предоставлено право «внести в работу министерства те изменения и те наработки», которые у неё имеются: «Вы имеете полное право провести реформу в работе министерства».

В ответ Ольга Иванова отметила, что вся нормативная база готова, а «работа министерства эффективна и прозрачна».

«По закупкам складывается достаточно здоровая экономия», — подчеркнула она.

Руководитель региона заявил, что «после декабрьских событий» необходимопровести работу по восстановлению имиджа министерства, уделив особое внимание закупкам льготных лекарств.

«И попрошу вас чаще выходить в эфир. Нужна абсолютно прозрачная политика работы министерства. Ведомство должно быть открыто для общественности. В свою очередь, вы должны не только проводить торги. Я готов наделить вас контролирующими функциями», — заявил Виктор Зимин.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, говоря о «декабрьских событиях», Зимин имеет в виду резонансный скандал, вышедший далеко за пределы республики.

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В декабре 2016 года стало известно, что высокопоставленный чиновник — руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов — стал фигурантом громкого уголовного дела о мошенничестве и взятке в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Вскоре Бызова уволили, а руководителем администрации главы Хакасии стал Валерий Денщиков, который с 2009 года являлся министром спорта республики.

«Прошу вас возглавить администрацию главы Республики Хакасия и вернуть ей утраченное доверие», — сказал тогда Зимин Денщикову.

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Напомним, в апреле 2017 года глава Хакасии отправил в отставку правительство республики. По его словам, это было непростое решение: «Возможно, одно из сложных в моей работе на посту руководителя региона. Я его принял, так как не вижу иного способа встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе».

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Заявление главы региона стало неожиданностью для местных политиков и общественных деятелей. Политолог Анатолий Савостин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM тогда предположил, что это может быть связано с недавней встречей Зимина с президентом РФ Владимиром Путиным: «Очевидно, что на закрытой части встречи глава государства потребовал от Зимина «встряхнуться», поскольку проблемы политического плана в регионе есть, и их глава республики должен либо решить, либо уйти в отставку сам».

Позже было объявлено о новой структуре исполнительных органов власти республики. В том числе говорилось о том, что министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок будет упразднено.

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В связи с этим новое назначение вызывает вопросы. Зачем назначать министра, если министерство вскоре должно исчезнуть?

«Согласно представленной ранее структуре, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок республики будет преобразовано в госкомитет. Как только это случится, Ольга Иванова автоматически переназначится председателем госкомитета. Структура представлена и постепенно будет воплощаться в жизнь. На данный момент это ведомство пока остаётся министерством», — сказали ИА REGNUM в правительстве Хакасии.

Добавим, Ольга Иванова была назначена и. о. министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Хакасии в феврале 2017 года. Соответственно, можно утверждать, что ей удалось сохранить свой пост после «апгрейда» республиканского правительства, также как и ряду других чиновников.

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