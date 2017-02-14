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Руководителем администрации главы Хакасии стал заслуженный тренер РФ

Политика
Владимир Бызов, ранее занимавший эту должность, является фигурантом громкого дела о мошенничестве и взятке в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов

Абакан, 14 февраля 2017, 15:21 — REGNUM  Стало известно, кто займет должность руководителя администрации главы Хакасии, которая стала вакантной в результате громкого коррупционного скандала.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 февраля, в республиканском правительстве, глава Хакасии Виктор Зимин предложил стать руководителем своей администрации Валерию Денщикову, который с 2009 года является министром спорта республики. Уточняется, что Денщиков предложение принял.

По мнению Зимина, Денщиков — «прекрасный организатор, с огромным опытом работы», умеет «взаимодействовать с разными социальными группами, управлять масштабными проектами». «Прошу вас возглавить администрацию главы Республики Хакасия и вернуть ей утраченное доверие», — сказал глава региона в разговоре с Денщиковым.

Также в республиканском правительстве сообщили, что Виктор Зимин принял отставку по собственному желанию министра финансов Хакасии Семена Аешина и министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок республики Елены Ольховской. Исполнять обязанности министра финансов будет Ирина Войнова, министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок — Ольга Иванова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее руководителем администрации главы Хакасии был Владимир Бызов. В конце прошлого года он стал фигурантом громкого уголовного дела о мошенничестве и взятке в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Также среди фигурантов значатся трое сотрудников ГКУ «Межведомственный центр организации закупок» и четверо директоров подконтрольных им коммерческих организаций. По данным следствия, речь идет о хищении бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 195 миллионов рублей. Также Бызов подозревается в получении взятки в размере более 17 миллионов рублей. В конце декабря 2016 года чиновника арестовали. Вскоре глава Хакасии уволил его с занимаемой должности.

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Справка: Валерий Денщиков родился 2 июня 1952 года в городе Минусинске Красноярского края. В 1971 году окончил Минусинский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. В 1982 году — Абаканский государственный педагогический институт. Трудовую деятельность начал в 1970 году электромонтажником, бригадиром электромонтажной бригады в Минусинской МК-12 сельхозэлектрострой. С 1972 года приступил к тренерской работе. В 1986 году окончил Высшую школу тренеров в Москве. В 2010 году прошел профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление». Защитил аттестационную работу на тему «Развитие физической культуры и спорта: организационное обеспечение (на примере Республики Хакасия)». С 27 января 2009 года назначен на должность министра по физической культуре и спорту Республики Хакасия. С 14 мая 2014 года министр спорта Хакасии.

Валерий Денщиков — заслуженный тренер РФ, заслуженный работник физической культуры РФ. Под его руководством подготовлено 43 мастера спорта СССР, четыре мастера спорта международного класса.

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