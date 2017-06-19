Ростов-на-Дону, 19 июня, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Стадион в Ростове-на-Дону, который примет пять матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году, не выдержал дождя. Фотоснимки, на которых запечатлены мокрые потоки и лужи на полу, появились в популярном городском сообществе в социальных сетях.

‪donland.ru‬ Макет ростовского стадиона

Подлинность фотоснимков, безусловно, вызывает сомнения. Но если полагаться на честность автора, можно сделать вывод о качестве «Ростов-Арены». Доживет ли главный спортивный объект до первенства планеты? Этим вопросом задаются интернет-пользователи, комментирующие увиденное.

Некоторые доброжелатели советуют написать смс-сообщение в ФИФА, другие переживают о безопасности футбольных болельщиков.

«Зато быстро строят! А вообще страшно, конечно, лишь бы не обвалилось потом ничего вместе с людьми», — написала Ольга Д.

Но есть и оптимисты, которые советуют дождаться мундиаля.

«Когда достроят, сдадут в эксплуатацию, тогда и возмущайтесь. Сейчас видны косяки и хорошо, исправят значит», — написал Павел Ф.

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Ростов-на-Дону: Застройщик стадиона ЧМ-2018 оказался в должниках

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ростов-Арену» строят ускоренными темпами. Первый футбольный матч стадион примет уже в ноябре 2017 года. Первыми на газон должны выйти игроки сборной России.

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Стадион «Ростов Арена» на левом берегу реки Дон начали возводить в 2013 году с намыва основания. Согласно проекту, срок завершения работ был определён ‪25 декабря 2017 года‬. В 2018 году здесь пройдут пять футбольных баталий: 17, 20, 23 и ‪26 июня‬, а также ‪2 июля‬.

Отметим, в ходе недавнего визита на Дон министр спорта РФ Павел Колобков побывал на строящемся стадионе «Ростов-Арена».

"Я увидел уже практически конец стройки. Стадион уютный, симпатичный. Мне кажется, удачно выбранный проект. Очень хорошая доступность для жителей города. Вокруг стадиона уже формируется спортивный кластер — такой центр притяжения для всех жителей города. Хотелось бы, чтобы уже в конце года он был сдан и здесь начали проводить спортивные соревнования», — сказал федеральный министр.

По последним сведения, строительная готовность стадиона «Ростов-Арена» превышает 80%. Общая стоимость многофункционального футбольного стадиона высшей категории с трибунами для зрителей на 45 тыс. посадочных мест, составляет 19,2 млрд рублей.