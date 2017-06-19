Брянск, 19 июня, 2017, 12:23 — ИА Регнум. «Единая Россия» не будет выдвигать кандидата на довыборы в Госдуму в Брянском одномандатном округе №77, сообщили в пресс-службе партии.

ИА REGNUM Госдума

«Было принято решение не проводить процедуру внутрипартийного голосования, при котором кандидатуру определил бы региональный политсовет партии. Ведь такое предварительное голосование, вероятно, не выразило бы волю жителей Брянщины. Поэтому по итогам консультаций с генеральным советом, с председателем партии Дмитрием Медведевым предлагается не выдвигать кандидата от «Единой России» на довыборах по Брянскому одномандатному округу», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом, как сообщает «Коммерсантъ», такое решение могло быть принято из-за желания помочь кандидату от другой партии. По данным издания, баллотироваться тут будет представитель ЛДПР Борис Пайкин, который ранее не смог выиграть выборы в одномандатном округе в Санкт-Петербурге.

Миллиардер, старший партнер петербургской девелоперской компании FORT GROUP Борис Пайкин в 2016 году выдвигался в Центральном избирательном округе Санкт-Петербурга. Но там с большим преимуществом победил кинорежиссер Владимир Бортко, выдвигавшийся от КПРФ. Борису Пайкину тогда удалось набрать только 16,9% голосов, несмотря на то, что его предвыборная кампания была, по оценкам наблюдателей, самой дорогой среди одномандатников Санкт-Петербурга. Кроме того, по оценкам экспертов, Борис Пайкин финансировал большую часть кампании ЛДПР в городе.

ИА REGNUM напоминает, что довыборы в Госдуму в Брянской области были назначены после того, как от мандата отказался Владимир Жутенков. Госдума досрочно прекратила полномочия депутата 9 июня.

Официальной причиной такого решения стало желание Владимира Жутенкова вернуться в бизнес — до работы в Госдуме Жутенков работал в одном из крупнейших агропромышленных хозяйств в Брянской области, в течение года он проработал в аграрном комитете нижней палаты парламента.

Ранее «Единая Россия» решила провести праймериз и объявила сроки приема документов — до 16 июня. Голосование должно было состояться 17 июня.

При этом местные СМИ сообщали о том, что кандидатом от партии может стать журналист и бывший член парламента Александр Хинштейн. Сам он рассказал, что предложение вновь стать депутатом поступило от группы брянских обманутых дольщиков.

Выборы в Госдуму прошли в сентябре 2016 года. В Брянской области на обоих одномандатных округах победили представители «Единой России». В результате места в парламенте занял Владимир Жутенков и Валентина Миронова.