Москва, 19 июня, 2017, 08:46 — ИА Регнум. В Москве с 19 июня началась подготовка к благоустройству единой пешеходной зоны от Красной площади и Кремля к парку «Зарядье», сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Владимир Югасов ИА REGNUM Зарядье

В прогулочный маршрут войдут Рыбный и Богоявленский переулки, а также Биржевая площадь. Он станет главной дорогой для горожан и туристов, которые будут следовать в парк от станции метро «Площадь Революции».

Маршрут соединит парк «Зарядье» с Никольской улицей, которая ведет от Красной площади к Лубянской и закрыта для автомобилей с 2013 года.

Сейчас на Биржевой площади, а также в Рыбном и Богоявленском переулках приступили к ремонту и замене инженерных коммуникаций.

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Как сообщало ИА REGNUM, в парке «Зарядье» строители приступили к благоустройству территории зоны отдыха. Начался демонтаж забора с баннерами, который простоял здесь более десяти лет. Заканчивается формирование ландшафтных зон, строительство парящего моста и ледяной пещеры

Напомним, открыть парк «Зарядье» планируется к празднованию 870-летия Москвы.

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