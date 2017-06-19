Хабаровск, 19 июня, 2017, 03:09 — ИА Регнум. Рейтинги на всё, откаты на воде, хабаровские крылья в Париже и стройки будущего порто-франко — в отстающих, — важнейшие события Хабаровского края в обзоре ИА REGNUM.

Хабаровск

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Рейтинги, рейтинги, рейтинги!

В Хабаровском крае сегодня это — самая обсуждаемая тема, особенно среди чиновников всех мастей.

Всевозможные рейтинги, в которые попал весь Хабаровский край целиком, и отдельные персоны региональной власти анализировала газета «Хабаровский экспресс».

Одни рейтинги власть радуют и вызывают гордость. Например, «Национальный рейтинг инвестпривлекательности». Хабаровский край, еще недавно грустно болтавшийся где-то в самом низу списка, вдруг взлетел аж на целых 33 пункта. В масштабе страны показатель, прямо скажем, не сногсшибательный, поскольку даже преодолев такую планку, регион занял лишь 40 из 81 возможного место в таблице Агентства стратегических инициатив, которое ведет рейтинг с 2014 года. И хотя эксперты указывают на «особенности» ДФО, специфичную дальневосточную проблематику и прочее, факт остается фактом: самый инвестпривлекательный регион Дальнего Востока не дотягивает даже до середины национального рейтинга. Не говоря уже о первой 20-ке.

Зато Хабаровский край «упал», причем существенно, в другом национальном рейтинге — экологическом. Регион занял в таблице 69 место. Ведет рейтинг общественная организация «Зеленый патруль». Но к данному документу у чиновников есть много претензий.

«Рейтинг не объективен. И не только по отношению к Хабаровскому края, а в принципе», — считает замминистра природных ресурсов Хабаровского края Виктор Бардюк.

«Чем больше в региональных СМИ публикаций на экологическую тему, тем, по мнению «Зеленого патруля» ситуация обстоит хуже! Мы им писали, указывая на свое несогласие. Ведь у нас такие публикации — один из целевых показателей. Так что, рейтинг достаточно спорный», — указал Виктор Бардюк.

В Хабаровском крае экологические проблемы, бесспорно, есть, как и в любом другом регионе России. Есть мусорные свалки, есть проблемы (решаемые) с модернизацией угольных портов, есть проблема нерадивых хозяйственников, сливающих нефтесодержащие вещества в нерестовые водоемы. Есть и главная беда таежного региона — лесные пожары. Есть проблема загрязнения реки Амур, которую вполне успешно решают российские и китайские ученые. Словом, есть над чем работать, но глобальных экологических проблем, с которыми нельзя справиться, нет.

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Издание также анализирует рейтинг хабаровского мэра — одного из главных «тяжеловесов» региональной политики. По мнению политолога Илдуса Ярулина, рейтинг Александра Соколова все еще достаточно высок. Соколов начинал еще в советское время, пользуется доверием горожан, у него отличные связи с бизнес-кругами Китая и Японии, гарантирующие городу приток иностранных инвестиций. Однако есть и факторы, способные уронить позиции старожила хабаровской мэрии. Это, например, громкое уголовное дело хабаровского Водоканала, с его многомиллионными хищениями. В числе других отрицательных факторов — время: Соколов не вписывается в федеральную тенденцию молодых руководителей, а также имел конфликт с дальневосточным полпредом Юрием Трутневым по поводу южно-корейского инвестора, строящего в Хабаровске аквапарк.

Откаты из воды: директор хабаровского МУП «Водоканал» заключен под стражу

Директора Хабаровского МУП «Водоканала» Владимира Стеблевского обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия и коммерческом подкупе, сообщило ИА RIGMA.INFO.

По данным следствия, в 2015—2016 годах обвиняемые для нужд «Водоканала» приобрели за 148,5 млн рублей 4 950 тонн химического реагента для очистки воды у аффилированной коммерческой организации. По версии следствия, обвиняемые причинили ущерб бюджету Хабаровска на сумму свыше 14 миллионов рублей, так как купили реагент по изначально завышенной цене. Учредителями аффилированной коммерческой организации были близкие родственники Стеблевского. Злоумышленники, пользуясь своими полномочиями, обеспечивали победу в конкурсах именно этой фирме, изначально создав для других участников конкурсов по поставкам реагента невыполнимые условия.

По версии следствия, подозреваемые получали многомиллионные откаты от коммерческих фирм, задействованных на строительстве «Водозаборных сооружений Тунгусского месторождения». С ноября 2010 года по май 2011 года обвиняемые получили от руководства коммерческой организации денежные средства в сумме 28 миллионов рублей, которые злоумышленники поделили между собой и потратили на свои нужды.

В Париж — на крыльях

Самолет Sukhoi Superjet 100 будет представлен на авиасалоне Paris Air Show 2017, который пройдет с 19 по 25 июня 2017 года на территории аэропорта Ле Бурже (Франция), сообщило ИА «Хабаровский край сегодня».

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На статической экспозиции авиасалона будет представлено воздушное судно в «ливрее» мексиканской авиакомпании Interjet, которая уже эксплуатирует 22 SSJ100. Недавно ирландская авиакомпания CityJet получила уже шестой по счету самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Воздушное судно уже приступило к полетам.

Советская Гавань ждет ТЭЦ и новый полигон ТБО

Губернатор Хабаровского края распорядился ускорить строительство важного для региона объекта, сообщило ИА «Хабаровский край сегодня».

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ТЭЦ, которая строится в Советской Гавани в рамках указа президента России «О развитии энергетики Дальнего Востока», позволит муниципалитету закрыть дорогостоящие и старые мазутные котельные, перейти на централизованное снабжение горячей водой, повысит инвестиционную привлекательность территории.

ТЭЦ должны были сдать в декабре 2017 года. Однако сегодня строительство практически заморожено: на объекте сменился генеральный подрядчик, который намерен возобновить стройку уже в августе 2017 года.

В ходе визита на побережье Татарского пролива губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт распорядился максимально ускорить строительство.

«Задача по скорейшему вводу ТЭЦ в эксплуатацию очень важна. Вступают в работу новые инструменты, инвесторы ждут отопления, горячего водоснабжения и энергомощностей. Работу необходимо ускорить. Итак, из-за проволочек ТЭЦ не сдана, как планировалось, в 2017 году», — заявил глава региона.

Вячеслав Шпорт также проинспектировал строительство нового полигона ТБО, который строится на территории Советско-Гаванского района для нужд СПВ Ванино и Советской Гавани.

Ввод в эксплуатацию первой очереди объекта мощностью 50 тыс кубометров планируется в декабре 2017 года.

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Полигон строится по проверенной уже технологии — «траншейного типа». Дно траншей устилают полиэтиленовой пленкой и слоем глины, что позволяет избежать попадания вредных отходов в почву.

Глава региона указал на то, что следует проработать вопрос не только захоронения отходов, но и сортировки, и переработки. Это сделает проект дороже, но, возможно, он окупится при выходе на полную мощность.