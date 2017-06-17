Санкт-Петербург, 17 июня, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Министр спорта России Павел Колобков считает, что эрмитажный кот-оркаул Ахилл может заслуживать доверия. Около 10:30 кот предсказал победу сборной России над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций FIFA в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карина Саввина ИА REGNUM Кот-оракул Ахилл

«Эрмитажному коту, наверное, можно доверять», — заключил министр.

Он добавил, что все спортсмены, как правило, люди очень суеверные. «Если это добавляет уверенности, то это хорошо. Но выигрывает чаще даже не тот, кто талантливее, а тот, кто больше этого хочет. Наша сборная, если будет биться за каждый мяч и квадратный метр этого поля, то может претендовать на любые, в том числе самые высокие места», — сказал Колобков.

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Министр спорта заявил, что Петербург и другие города страны полностью готовы к приему Кубка конфедераций, что положительно оценивают и представители FIFA. «Мы полны удовлетворения и ждем начала Кубка», — подчеркнул Колобков.

Министр предположил, что для FIFA стало удивлением уровень готовности российских городов. «Не хочу плохо говорить о коллегах, но в Бразилии готовность была гораздо меньше, чем в России. Мы общались с представителями FIFA, которые посещали нас с инспекционными визитами постоянно, контролировали. Может быть, они даже не ожидали, что настолько на 100% мы будем готовы», — добавил Колобков.

В случае победы в Кубке конфедераций, футболисты сборной России получат особое вознаграждение и по линии РФС, и по линии государства, заявил Колобков. Но, подчеркнул он, «футболисты у нас не так плохо получают в своих клубах», и «за страну надо выступать с совершенно другими целями и задачами».

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