Москва, 16 июня, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 9% годовых. Решение о снижении принято сегодня, 16 июня, на заседании Совета директоров, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Принимая решение по ключевой ставке, Совет директоров Банка России исходил из того, что низкая инфляция постепенно приобретает устойчивость. Темпы роста цен становятся все более однородными по регионам и основным группам товаров и услуг.

При этом, как отмечает регулятор, для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит снижение ключевой ставки и во втором полугодии 2017 года, исходя из оценки инфляционных рисков.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что если исходить из того, что среднесрочная инфляция составит 4%, то к 2020 году регулятор может понизить ключевую ставку примерно на два процентных пункта.

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По ее словам, ЦБ планирует снижение процентных ставок за счет снижения и поддержания инфляции. «Экономика ждет снижения ставок, поэтому политика ЦБ направлена на то, чтобы снижать ставки, но не ценой повышения инфляции, а на базе снижения инфляции. Иначе это будет кратковременное снижение ставок», — пояснила Набиуллина.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России повысил ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых в ночь на 16 декабря 2014 года. Это решение было принято для того, чтобы ограничить негативные эффекты от ослабления курса рубля.

В январе 2015 года регулятор понизил ставку с 17% до 15%, а затем с марта 2015 года по сентябрь 2016 года она постепенно снижалась с 15% до 10%. Полгода ключевая ставка оставалась на уровне 10%. С начала 2017 года регулятор опустил её на 1%.

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