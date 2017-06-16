Ростов-на-Дону, 16 июня, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Ростовчане продолжают негодовать по поводу отсутствия общественного транспорта в городе, особенно в вечернее время. Свои возмущения и примеры горожане оставляют в социальных сетях, а также на официальном сайте администрации донской столицы, передаёт ИА REGNUM 16 июня.

Rostov-gorod.ru Ростов-на-Дону

«В городе просто катастрофическая нехватка транспорта! Объясню на примере маршрута 58. С 1 июня с улиц просто исчезли маршрутки. Дождаться их можно раз в час, а ‪после 9 вечера‬ их вообще нет. Мы что, живем в каменном веке? Кто придумывает такие законы, из-за которых люди страдают? Мы живем в 21 веке, летаем в космос, а нормально продумать решение проблем людей не можем», — написала в популярном сообществе в соцсети «ВКонтакте» горожанка.

По её словам, водитель одной из маршруток признался, что зарплаты у них маленькие, водителей нет, а за 2 тыс. рублей в день работать не каждый хочет.

На отсутствие общественного транспорта ростовчане оставляют сообщения в сервисе «Благоустройство города» на сайте горадминистрации. Так, например, критике подвергся график автобусного маршрута №54.

«9.06.2017 на этом маршруте работало всего 5 (пять!) автобусов, люди вынуждены были ехать с пересадкой, так как интервал между автобусами был порядка 30 минут, а может и больше, ориентируясь по карте на сайте its.rnd. Я пользуюсь 54 маршрутом постоянно, и довольно часто вынуждена ездить двумя автобусами, вместо одного 54. Из-за отсутствия автобуса. Пожалуйста примите меры. (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM )», — пожаловалась горожанка.

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Напомним, о проблемах с общественным транспортом в Ростове-на-Дону горожане жалуются не впервые‪. Так, год назад интернет-пользователи посетовали на то, что после 22:00 пассажирский транспорт не ходит. ‬

«Почему живя в не таком уж огромном городе, мы не можем уехать на общественном транспорте ‪в 23:00‬? Куда вообще с этим вопросом идти? И есть ли возможность поменять эту ситуацию?» — задался тогда вопросом горожанин.

В пример был приведен Санкт-Петербург, где на общественном транспорте можно уехать ‪до 1 часа ночи‬.

Администрация Ростова-на-Дону услышала чаяния горожан по поводу нехватки транспорта и направила в редакцию ИА REGNUM ответ. В письме говорилось, что в рамках разработки новой схемы маршрутной сети общественного транспорта будут учтены эти и многие другие пожелания горожан.

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По информации городского департамента транспорта, максимальное количество подвижного состава сосредоточено на городских маршрутах в часы пик — утром и вечером. А снижение единиц транспорта вечером связано как с требованиями законодательства в сфере организации труда и отдыха водителей, так и с общим снижением пассажиропотока.

«Тем не менее, учитывая имеющуюся транспортную подвижность жителей города в вечернее время, работа общественного транспорта организована ‪до 23:00‬ или полуночи в зависимости от направления. В связи со снижением пассажиропотока, перевозки пассажиров в это время организованы преимущественно автобусами малой вместимости», — отметили в ведомстве.

Но не обходится и без самовольного нарушения водителями утвержденного расписания движения, некоторые уходят с маршрута раньше времени. Ответственность за это возлагается на перевозчика, ему вменяется штраф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопросы общественного транспорта в городе-миллионнике теперь курирует Сергей Саенко. В этом кресле он сменил Геннадия Клейменова, ушедшего с поста по состоянию здоровья.

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