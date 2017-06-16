Кызыл, 16 июня, 2017, 06:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин — человек, для которого не существует вопросов без ответов, заявил глава Тувы Шолбан Кара-оол, комментируя итоги прямой линии с главой государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Прямая линия» еще раз убедила, что наш президент — человек, для которого не существует вопросов без ответов. А это верный признак профессионала самой высшей пробы», — написал глава Тувы в своём блоге.

По его мнению, «живой диалог с людьми», который происходил в рамках прямой линии, «дает то, чего не в состоянии дать оценки самых авторитетных экспертов».

«Это приобретённая лично, на свой глаз и зуб, уверенность в том, где ты идешь правильно, а где нужно принять вправо, быть может, срезать угол, притормозить или прибавить газу», — приводит слова Шолбана Кара-оола официальный портал Тувы.

«По результатам прямой линии, как всегда, пойдёт тонкая настройка системы управления. Потребуются волевые решения, ревизия и переброска ресурсов. Думаю, что подобная необходимость назрела в сфере здравоохранения, дорожного хозяйства, ЖКХ, развития транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства как переднего края процессов импортозамещения и продовольственной безопасности, технологических новаций в промышленности. Всех этих вопросов президент коснулся, отвечая на вопросы прямой линии», — подытожил Шолбан Кара-оол.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 15 июня в пятнадцатый раз состоялась традиционная прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. За четыре часа глава государства ответил на множество злободневных вопросов. В том числе несколько вопросов президенту задали жители Сибири.

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