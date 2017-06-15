Орел, 15 июня, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Орловская область дважды «засветилась» на «Прямой линии с Владимиром Путиным». Теперь властям предстоит в сжатые сроки отреагировать на жалобы жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Первый вопрос — от жителей дома аварийного дома по улице 1-я Курская в Орле — на самой линии не прозвучал. Но видеообращение жителей, попросивших вмешаться в затянувшуюся ситуацию с расселением их дома, показал «Первый канал», и тогда же губернатор поручил властям решить проблему.

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Накануне, 14 июня, с жителями дома встретился глава администрации Орла Андрей Усиков. Он отметил, что дом был признан аварийным в 2013 году, а потому в программу расселения для домов, признанными таковыми до 2012 года, он не попадает. Формирование новой программы расселения, признали в горадминистрации, также оказалось под вопросом. Но, заверил глава горадминистрации, есть другая возможность расселить дом — в рамках программы развития застроенных территорий: застройщику предоставляется участок земли, где он проводит работы по сносу аварийных домов и строит свои объекты. При этом жителям аварийных домов он предоставляет новое жилье.

Усиков сказал, что перспектива уже есть — домом заинтересовался инвестор. Сроков расселения чиновник не назвал, но предположил, что работы по сносу и расселению дома, скорее всего, начнутся уже в этом году.

Второй вопрос жительница региона, инвалид первой группы Клавдия Ставцева, задала напрямую президенту Владимиру Путину.

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«Я не могу получить жизненно необходимые препараты на протяжении шести месяцев. Обращалась к губернатору, Лялюхину (глава облздрава — прим. ИА REGNUM ). В ответ я слышу лишь одно: что федеральному льготнику начисляют 807,22 рубля и они не могут нас обеспечить на эту сумму», — сказала женщина.

Эта информация вызвала удивление у главы государства, который сказал: «Мы проверим, что они могут обеспечить, что не смогут, — сказал президент. — Могут быть сбои с тендером, закупками, но денег на все должно хватать. Я вам обещаю — мы это проверим».

Сам губернатор Вадим Потомский прокомментировал претензии, высказанные в адрес областной власти на прямой линии с президентом изданию Life.ru так: «На самом деле, она получает в полном объёме по федеральной льготе. Но 807 рублей по федеральной льготе — этих денег не хватает. Лекарства дороже! Надо пересматривать сумму компенсации на эти лекарства».

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Губернатор считает, что для нормального обеспечения льготников лекарства сумму, выделяемую на каждого, нужно увеличить минимум в два раза.

Орловская область, добавим, не раз оказывалась в центре внимания именно в связи с ситуацией обеспечения льготников лекарствами. В 2014—2015 году сложности в этой сфере привели к смене руководителя департамента здравоохранения. В августе 2016 года у региона вновь возникли сложности с обеспечением лекарствами именно федеральных льготников.

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Орловские медики оставили онкобольных без обезболивающих

А в марте этого года уже прокуратура заявила о том, что около 100 жителей Орловской области, больных онкологией, не получали вовремя обезболивающие препараты. 31 человеку с таким диагнозом и вовсе медики отказали в назначении лекарств, снимающих боль.

Тем временем Следственное управление Следственного комитета по Орловской области начала доследственную проверку по факту необеспечения льготников лекарственными средствами.