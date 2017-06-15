Москва, 15 июня, 2017, 15:24 — ИА Регнум.

В ходе «Прямой линии с президентом РФ» Владимиру Путину поступил видеовопрос из Ростова-на-Дону. В частности, с территории аэропортового комплекса «Платов», строительство которого подходит к концу, работник воздушной гавани Александр Серов пригласил российского лидера на открытие южного хаба в декабре 2017 года. Но согласия Путин пока не дал.

Donland.ru Аэропорт «Платов»

Российский лидер назвал «Платов» уникальным и отметил, что строительство аэропорта близится к завершению. Строители опережают график в среднем на один месяц.

«Ваш аэропорт, кстати, первый построенный в новейшей истории России с нуля, в чистом поле, причём — по самым новейшим технологиям, это большое дело для развития транспортной инфраструктуры страны в целом и непосредственно региона», — сказал Путин.

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Тем временем у аэропорта «Платов» в ближайшее время уже появится адрес. Об этом было объявлено на прошлой неделе. Администрация Аксайского района совместно с ПАО «Ростоваэроинвест» до 1 августа должна подготовить необходимую документацию.

Известно, что аэропорт будет оснащен камерами видеонаблюдения «Безопасный город». Их будет 900.

Подъездные автодороги аэропорта «Платов» облагораживают — высажено уже более 400 деревьев и порядка 300 кустарников.Всего в рамках мероприятий по благоустройству прилегающей к аэропортовому комплексу территории планируется высадить более 4 тыс. деревьев и кустарников. Это саженцы дуба, ясеня, рябины, клена, липы, сосны, барбариса.

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Ростовская область: На пассажиропоток «Платова» повлияют жители Донбасса

Напомним, воздушная гавань «Платов» должна быть запущена к 1 декабря 2017 года. Пассажиропоток первой очереди новой аэрогавани рассчитан на 5 млн человек.

«В декабре этого года, я очень на это рассчитываю, начнутся полёты из аэропорта «Платов». И в России впервые за несколько десятков лет появится первый крупный аэропорт, аэропорт-хаб, построенный с нуля в чистом поле. С точки зрения безопасности полетов, глиссады, одной из самых крупных в России взлётно-посадочной полосы, всего прочего — всё здорово. Для России создание такого аэропорта — очень серьезное событие», — отмечал в рамках рабочего визита в мае 2017 года спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов во время инспекции на Дон.

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Переезд ростовского аэропорта в гавань «Платов» займёт один день

Как ранее сообщало ИА REGNUM, воздушным воротам жители Ростовской области дали имя легендарного атамана Войска Донского Матвея Платова, ратными подвигами которого гордится казачий край. Аэропорт находится в 30 километрах от областного центра. Первый камень в основание южного хаба был заложен в ноябре 2014 года.