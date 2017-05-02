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Запуск «Платова» на Дону обойдется государству в 500 млн рублей

Экономика

Объявлен электронный аукцион

Аэропорт «Платов»
Иллюстрация: Donland.ru
Аэропорт «Платов»

Ростов-на-Дону, 2 мая 2017, 16:29 — REGNUM  

Воздушная гавань «Платов», строящаяся с нуля, должна быть запущена к 1 декабря 2017 года. Для того, чтобы эта цель была достигнута, аэропорту необходимо техническое перевооружение. Кто займется этими работами, станет известно по итогам электронного аукциона, который объявила на сайте госзакупок дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы, передает корреспондент ИА REGNUM 2 мая.

Сумма на выполнение работ определена в размере 511,7 млн рублей. Деньги будут выделены из федерального бюджета.

Согласно техзаданию, исполнитель должен разработать рабочую документацию на техническое перевооружение воздушного пункта пропуска Ростова-на-Дону, программу и методику автономных и комплексных испытаний информационно-технических систем, поставить оборудование, провести монтажные и пусконаладочные работы, проложить инженерные сети и сети электроснабжения для подключения оборудования.

Вся система должна быть протестирована, чтобы впоследствии бесперебойно работать. Также исполнитель, заключивший госконтракт, должен обеспечить ввод в эксплуатацию воздушный пункт пропуска.

Ранее по теме: Ростовская область: На пассажиропоток «Платова» повлияют жители Донбасса

Напомним, пассажиропоток первой очереди новой аэрогавани рассчитан на 5 млн человек.

«В декабре этого года, я очень на это рассчитываю, начнутся полеты из аэропорта «Платов». И в России впервые за несколько десятков лет появится первый крупный аэропорт, аэропорт-хаб, построенный с нуля в чистом поле. С точки зрения безопасности полетов, глиссады, одной из самых крупных в России взлетно-посадочной полосы, всего прочего — все здорово. Для России создание такого аэропорта — очень серьезное событие», — отметил спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов во время инспекции на Дон.

Также по теме: Ростовская область: трасса к аэропорту «Платов» будет готова в июне 2017-го

Переезд ростовского аэропорта в гавань «Платов» займёт один день

Как ранее сообщало ИА REGNUM, воздушные ворота получили имя легендарного атамана Всевеликого войска Донского Матвея Платова, ратными подвигами которого гордится Тихий Дон. Аэропорт находится в 30 километрах от областного центра. Первый камень в основание был заложен в ноябре 2014 года. Предполагается, что акт строительной готовности «Платов» получит к 1 июля, а 1 декабря воздушная гавань заработает в штатном режиме.

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Строительство и состояние аэропортов
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