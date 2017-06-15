Минск, 15 июня, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Ни Россия, ни Белоруссия, ни страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будут пренебрегать своей безопасностью, заявил 15 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с секретарями советов безопасности стран-членов ОДКБ в Минске, сообщает пресс-служба главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, упрекая Белоруссию и Россию в «эскалации военной угрозы», страны НАТО сами размещают боевые подразделения и военную технику у границ России и Белоруссии.

Читайте также: Стартовала первая фаза учений «Славянское братство-2017»

«Мы видим, как у наших границ с нескрываемым оперативным рвением размещаются все больше и больше частей и войск, в том числе иностранных», — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что помимо войск, страны НАТО начинают размещать у границ Белоруссии и России «самые современные беспилотные летательные аппараты (БПЛА)».

Читайте также: На учении «Славянское братство-2017» приступили к поиску базы боевиков

«Они же огромнейшие, как настоящие самолеты. Это ударные беспилотники. Против кого?», — заявил глава Белоруссии.

Напомним, белорусско-российские учения «Славянское братство-2017» прошли на полигоне Брестский в Белоруссии с 6 по 14 июня. В них приняли участие более 1 тыс. военнослужащих РФ, Белоруссии и Сербии, а также свыше 150 единиц российской и белорусской техники.