Москва, 15 июня, 2017, 12:48 — ИА Регнум. По данным Росстата на конец 2016 года, дефицит терапевтов, работающих в первичном звене здравоохранения, составил 27%, педиатров — 18%, а врачей общей практики — 23%. Таковы данные Фонда независимого мониторинга «Здоровье», сообщили в Общественной палате РФ.

Николай Пластов. Доктор. 1966

«К концу 2016 года в России насчитывалось 47,8 тыс. ставок участковых терапевтов, на которых работало только 34,9 тыс. специалистов. Соответственно, кадровый дефицит среди врачей этого профиля составил более четверти (27%) от необходимого числа», — отметил член Общественной палаты РФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

По его словам, похожая ситуация сложилась на участках врачей общей практики. Так, в 2016 году из 13 тыс. ставок специалисты занимали лишь 9,3 тыс., и кадровый дефицит составил 23%.

В детских поликлиниках тоже не все благополучно. На 31,4 тыс. ставок участковых педиатров ведут прием лишь 25,8 тыс. педиатров. Здесь нехватка кадров достигает 18%.

«Таким образом, общий дефицит терапевтов, врачей общей практики и педиатров в первичном звене по стране составляет как минимум 22,2 тыс. врачей», — отметил член ОП РФ.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным опроса экспертно-аналитического центра РАНХиГС, главной проблемой сферы здравоохранения РФ является недостаточное финансирование (69%). Также тревожит граждан нехватка врачей и медперсонала (60%), слабая профессиональная подготовка работников здравоохранения (58%), низкий уровень зарплат в этой сфере (58%) и плохая доступность медицинского обслуживания в сельской местности (52,1%).

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