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67% субъектов РФ не справились с планом снижения смертности — Гаврилов

Общество
План по снижению смертности в стране в целом в 2016 году также не был исполнен

Москва, 15 февраля 2017, 15:41 — REGNUM  Две трети (67% — 57 из 85) регионов России в 2016 году не выполнили план по снижению общей смертности населения, в результате целевой показатель по всей стране также не был достигнут. Об этом заявил член Общественной палаты РФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов, сообщил в ОП РФ.

Из их числа более чем на 10% не выполнили план Владимирская, Курская, Липецкая, Смоленская, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Оренбургская, Самарская, Курганская, Новосибирская области, а также Республика Карелия.

«Невыполнение плана по снижению смертности регионами нельзя объяснить особенностями их климата или экологии, так как эти факторы уже заложены в целевые показатели. И если план не удается выполнить, то возникают вопросы, прежде всего, к чиновникам, которые отвечают за состояние здравоохранения в регионах», — отметил Гаврилов.

Треть регионов (33%, 28 из 85) сумела выполнить план по снижению смертности. Среди них Калужская, Костромская, Тамбовская, Тульская, Астраханская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Томская, Магаданская области; г. Санкт-Петербург, г. Севастополь; Республики Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия — Алания, Башкирия, Марий Эл, Саха (Якутия), Алтай, Бурятия, Тува; Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская Республики; Ставропольский край; Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа.

План по снижению смертности в стране в целом в 2016 году также не был исполнен, считает Гаврилов.

«Общая смертность населения по стране за год, по данным Росстата, составила 12,9 случаев на тысячу человек, что существенно выше целевого показателя госпрограммы «Развитие здравоохранения» в 12,3 случая на тысячу человек. Планы по снижению смертности не выполняются третий год подряд. Не исключено, что именно поэтому Минздрав планирует пересмотр целевого показателя по общей смертности на 2020 год в сторону ухудшения», — пояснил общественник.

Гаврилов надеется, что негативные статистические показатели станут для руководителей региональных и федерального минздравов сигналом к принятию мер по повышению качества и доступности медпомощи для населения.

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