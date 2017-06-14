Санкт-Петербург, 14 июня, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Комитет по строительству Санкт-Петербурга подал новый иск к бывшему генподрядчику стадиона на Крестовском острове — ООО «Инжтрансстрой-СПб». Об этом сегодня, 14 июня, сообщается на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Cooperativa.cl Зенит арена

С экс-генподрядчика стадиона Смольный намерен взыскать 289,5 млн рублей. Дата предварительного заседания пока не назначена.

Напомним, правительство Северной столицы в июле 2016 года расторгло контракт с компанией «Инжтрансстрой-СПб», которая входит в корпорацию «Трансстрой». Новый тендер на завершение строительства спортивного объекта выиграл петербургский «Метрострой».

Комитет по строительству 6 декабря 2016 года подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти четыре иска к бывшему генподрядчику стадиона на общую сумму 3,7 млрд рублей.

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В рассмотрении двух из них, на 289,5 и 291 млн рублей, 23 мая отказала кассационная инстанция, поскольку комитет по строительству нарушил претензионный порядок, когда в установленный срок не направил претензии экс-подрядчику, исключив возможность решения вопроса в досудебном порядке.

Кроме того, 25 мая 2017 т года АО «Петербургская сбытовая компания» подало в Арбитражный суд заявление о вступлении в дело о банкротстве «Инжтрансстрой-СПб». По данным компании, экс-подрядчик «Зенит-Арены» задолжал им 12,7 млн рублей.

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В свою очередь, «Инжтрансстрой-СПб» требует с комитета по строительству 750 млн рублей за выполненные, но, как утверждают в компании, не оплаченные заказчиком работы. Также авторы иска оспорили включение компании в реестр недобросовестных подрядчиков. Третьими лицами по иску были привлечены банк ВТБ, предоставивший подрядчику банковские гарантии, и Фонд капитального строительства и реконструкции.

Ранее суд также признал законным разрыв контракта властями города с компанией на строительство стадиона в одностороннем порядке. Апелляция на это решение будет рассмотрена 20 июня.

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Как сообщало ИА REGNUM, разрешение на ввод стадиона на Крестовском острове в эксплуатацию было получено 29 декабря 2016 года. 30 декабря стадион был зарегистрирован как собственность Санкт-Петербурга. На его возведение за 10 лет было потрачено более 43 млрд рублей из бюджета Петербурга вместо планируемых изначально 6,7 млрд рублей.