Рязань, 14 июня, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов будет баллотироваться на пост главы региона. 14 июня партия «Единая Россия» официально определилась с кандидатом. В ходе праймериз за Николая Любимова проголосовали 125 делегатов. Его соперникам досталось намного меньше голосов.

Kremlin.ru Николай Любимов

Как сообщает портал RZN.Info, среди противников врио губернатора были президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева, полковник ВДВ Сергей Лукьянов и врач Владимир Юдин. Все они набрали 7−8 голосов.

Чтобы стать официальным кандидатом, Николаю Любимову необходимо собрать 218 подписей местный депутатов и глав муниципалитетов.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора Рязанской области пройдут 10 сентября. Другие партии официально пока не определились с претендентами. Предположительно, от ЛДПР будет баллотироваться депутат Госдумы Александр Шерин. Другие партии парламентской оппозиции пока в раздумье. Кроме того, по данным местного избиркома, в выборах хочет принимать участие «Партия роста».

Между тем эксперты отмечают, что в КПРФ и «Справедливой России» существует большая проблема с кадрами. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов даже предлагал коллегам по Госдуме выдвинуть в качестве единого кандидата Александра Шерина. В КПРФ заявили, что у них будет свой кандидат. Правда, какой — пока непонятно. 10 июня в Рязанском районе прошло расширенное бюро районного комитета КПРФ, на котором обсуждалась программа, с которой на выборы должен пойти кандидат. Но имя претендента пока не называется.

Олег Ковалев добровольно сложил полномочия губернатора Рязанской области в феврале 2017 года. Он объяснил свое решение собственным возрастом, а также тем, что, по его мнению, в регионе сложилась идеальная ситуация для смены лидера. Владимир Путинпринял отставку Олега Ковалева, назначив временно исполняющим обязанности главы области Николая Любимова.

Справка ИА REGNUM : Николай Любимов родился в 1971 году в Калуге. Работу в органах власти начал в 2004 году с поста министра экономического развития Калужской области. В 2007 году стал мэром областного центра, а в 2010 году перешел на должность заместителя губернатора региона (с 2011 года — руководитель администрации губернатора). В 2015 году Николай Любимов ушел из администрации, решив стать депутатом. Он был избран в региональный парламент по списку «Единой России», после стал председателем Законодательного собрания. В 2016 году Николай Любимов пошел дальше, став депутатом Госдумы РФ от «Единой России». В федеральном парламенте входил в состав комитета по бюджету и налогам.