Москва, 14 июня, 2017, 09:41 — ИА Регнум. К Кубку конфедераций — 2017 в пяти парках Москвы появятся стационарные фотозоны с символикой ФИФА. Их разместят c 15 июня в Парке Горького, на главной аллее парка Победы на Поклонной горе, в «Сокольниках», «Царицыне» и на ВДНХ, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

T-online.de FIFA

Волонтеры будут бесплатно фотографировать всех желающих на фоне стены с символикой ФИФА. Размер стены для фотосессий —2×5 метров. Снимки можно будет скачать в официальных группах «Мосволонтера» в социальных сетях.

Фотостены будут работать с 10:00 до 22:00. На них будет изображен главный талисман Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года волк Забивака.

На фотостене также можно будет увидеть русскую тройку, яйца Фаберже и другие символы кубка в России.

Волонтеры будут одеты в специальную форму. В комплект вошли ветровка сиреневого цвета, бейсболка, штаны-шорты и сумка на плечо — всё с символикой ФИФА.

Кроме того, к Кубку конфедераций установят около 50 мобильных инфостоек для болельщиков и туристов. Информационные пункты на колесах разместят возле станций метро, на вокзалах и в аэропортах.

Ежедневно в городе во время Кубка конфедераций, с 17 июня по 2 июля, будут дежурить 925 добровольцев. Всего в Москве во время проведения Кубка конфедераций задействуют 1850 городских волонтеров, которые будут дежурить посменно, еще 350 человек останутся в резерве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве установили четыре двухметровые фигуры волка Забиваки — талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций — 2017. Также Москву украсили более 100 флагов с символикой ФИФА. Они появились в основном в пределах третьего транспортного кольца.

Напомним, Кубок конфедераций ФИФА — 2017 считается своеобразной репетицией перед чемпионатом мира по футболу, который пройдет в 2018 году.