Вашингтон, 14 июня, 2017, 08:11 — ИА Регнум. США могут начать поставки летальных вооружений Украине, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, находясь с официальным визитом в Соединенных Штатах, сообщает 13 июня пресс-служба украинского парламента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

По его словам, вопрос о предоставлении Киеву американского летального оружия «не снят с повестки дня» в Пентагоне и «по этому вопросу ведутся дискуссии».

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«Если раньше было отрицательное решение, то сегодня вопрос остается открытым», — сказал Парубий.

Напомним, вопрос о поставках в Донбасс для ВСУ летального оружия западными странами регулярно поднимается Киевом. Так, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Литва была «первой страной, которая предоставила Украине летальное оружие, амуницию, боеприпасы».

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Также возможность предоставления Украине летального оружия рассматривает Канада после подписания с Киевом соглашения о военном сотрудничестве.