Душанбе, 13 июня, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Запрет на въезд в Россию снят с более 106 тысяч мигрантов из Таджикистана. Такие данные приводит Министерство труда миграции и занятости населения страны, пишет сегодня, 13 июня, Таджикское телеграфное агентство.

Focus.kg Трудовые мигранты

«Россия сняла запрет на въезд в РФ с более 106 тыс. граждан Таджикистана, которым въезд на территорию Российской Федерации был запрещен на три года за нарушение правил пребывания на территории РФ», — говорится в сообщении миграционной службы ведомства.

Ожидается снятие запрета на въезд с таджикских граждан, депортированных из России по решению суда согласно статьям 26 ч.2, 27 и 18,8 закона РФ «О правилах въезда в РФ и выезда из РФ». Пока же отмена на них не распространяется.

Отмечается также, что сегодня въезд на территорию России закрыт для более 151 тыс. таджикистанцев. Из них 12 тыс. 262 гражданина депортированы на 10 лет из-за приобретения и использования фальшивых патентов и других документов.

По словам старшего специалиста отдела трудовой миграции за рубеж миграционной службы Минтруда, Дустмурода Умбарова, «4 тыс. 977 граждан Таджикистана, у которых во время пребывания на территории РФ были выявлены такие инфекционные заболевания, как ВИЧ/СПИД, туберкулез, гепатит и др., лишены права на въезд в Россию пожизненно».

Напомним, что с 24 марта по 24 апреля 2017 года в России была объявлена миграционная амнистия для таджикистанцев, нарушивших правила пребывания в РФ. Ранее приводились предварительные данные о том, что амнистированы 102 тысячи мигрантов.