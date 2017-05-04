Четверг, 4 Мая 2017 года
19:24:10 МСК

В России амнистированы 102 тысячи таджикских мигрантов

Общество

В Таджикистане надеются на продление амнистийной кампании

Таджикистанец
JM Fumeau
Таджикистанец

Душанбе, 4 мая 2017, 17:59 — REGNUM  Российская федерация официально амнистировала 102 тыс. таджикских трудовых мигрантов, сообщает сегодня, 4 мая, «Спутник Таджикистан» со ссылкой на информацию Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана.

Российские власти «простили» таджикистанцам нарушение пунктов 4 и 8 статьи 26 Федерального закона «О порядке выезда и въезда в РФ».

Амнистия была объявлена на месяц — с 24 марта по 24 апреля. Однако многие эксперты пришли к выводу о том, что для ее полноценного проведения было выделено слишком мало времени.

В Минтруда Таджикистана надеются, что кампания по амнистии будет продолжена.

«Вопрос возможного продления амнистийной кампании все же стоит на повестке, хотя и есть большая вероятность того, что это все-таки не произойдет», — говорят в ведомстве.

Тем временем под амнистию не попали 90 тысяч граждан Таджикистана — они были выдворены из России за нарушение других статей российского законодательства.

Напомним, ряд документов, в том числе соглашение о сотрудничестве в области труда и занятости населения между Министерством труда и социальной защиты России и Министерством труда, миграции и занятости населения Таджикистана был подписан в феврале 2017 года в ходе визита Владимира Путина в Душанбе.

О планах российских властей касательно проведения миграционной амнистии для таджикистанцев, не совершивших преступлений или серьезных правонарушений, еще в конце февраля 2017 года сообщал первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов.

Однако сами трудовые мигранты о ней узнавали как правило уже после ее начала из СМИ и соцсетей, где представительство миграционной службы Таджикистана в РФ распространяло соответствующие памятки.

«В Москве и Московской области в МВД обратились не более 10 тысяч таджикских граждан. По факту практически никто толком ничего не подавал, поскольку поначалу многие получили отказ, причем в устной форме, дескать, нет официальных соглашений. А пока люди разобрались, куда им надо было нести документы, стало уже поздно», — рассказал председатель общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромат Шарипов.

Кроме того, эксперты отмечают неготовность и самих сотрудников МВД, которые не сумели грамотно и оперативно оформлять запросы на получении амнистии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Владимир Маркин«Бессмертный полк» и «Бессмертный барак»
МоскваРоссия Годовщина Октябрьской революции Общество
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 4 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.05.17
Президент Грузии: Мы выиграли у России дипломатическую войну
ТбилисиГрузия США в Закавказье Политика
NB!
04.05.17
Косачев спросил МИД о реакции на новые правила работы дипломатов РФ в США
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
04.05.17
Грибаускайте — королю Бельгии: «Россия – главная угроза континента»
ВильнюсЛитва Информационная война против России Политика
NB!
04.05.17
Смыты дороги, нет света, воды и газа: Ингушетия снова пострадала от стихии
МагасРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Происшествия
NB!
04.05.17
Вопрос об отставке правительства РФ давно стоит — Зюганов
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
04.05.17
Смоленское и брянские предприятия лишены права выпуска молочной продукции
СмоленскРоссия Таможенный союз Экономика
NB!
04.05.17
YouTube начал тестировать новый дизайн
ВашингтонСША Интернет Техника
NB!
04.05.17
Путин: Россию нужно беречь и защищать, независимо от убеждений
МоскваРоссия Монархизм в современной России Политика
NB!
04.05.17
Темпы расселения в 11 регионах РФ вызывают опасения — Мень
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
04.05.17
Путин поручил правительству запустить механизм расселения аварийного жилья
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
04.05.17
На зампреда Пензенской городской думы зведено уголовное дело: идут обыски
ПензаРоссия Коррупция Происшествия
NB!
04.05.17
С Украины на Кубань возили оружие: канал поставки перекрыт
КраснодарРоссия Контрабанда и борьба с ней Происшествия
NB!
04.05.17
В ДНР до сих пор не знают о судьбе детей-сирот, увезенных на Украину
ДонецкДНР Проблема сиротства Общество
NB!
04.05.17
«Роснефть» укрепляется в Чечне
ГрозныйРоссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
04.05.17
Еще одна громкая отставка в Омской области: на этот раз вице-губернатор
ОмскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
04.05.17
В Совфеде предлагают повысить штрафы за костры до 3 млн рублей
МоскваРоссия Лесные пожары-2017 Общество
NB!
04.05.17
Станислав СтремидловскийМиссия ООН на Украине осудила необъективность следствия по делу 2 мая
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
04.05.17
«Действия Киева подтверждают, что крымчане сделали правильный выбор»
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.05.17
«Родина-мать» на витрине пивной подвела бизнесмена из Краснодара под штраф
КраснодарРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
ещё главное