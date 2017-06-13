Барнаул, 13 июня, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Между представителями ряда алтайских строительных компаний и Государственной инспекцией Алтайского края возникли разногласия по поводу трактовки письма с рекомендацией провести государственную экспертизу проектной документации, на основании которой ведутся работы по строительству и реконструкции многоквартирных домов, социальных объектов и иных объектов с массовым пребыванием людей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такой вывод можно сделать из официального сообщения Госинспекции по итогам рабочей встречи со строителями, осуществляющими возведение жилых домов на средства дольщиков. Таковых в 2017 году планируется построить 28 (в основном на территории городов Барнаула и Бийска) и заселить более 3 тысяч дольщиков.

Светлана Шаповалова Жилье в Барнауле

Светлана Шаповалова Жилье в Барнауле

Застройщики заявляют, что письмо госинспекции только юридически носит рекомендательный характер, а на деле, в случае отказа исполнить его, ввод построенных зданий в эксплуатацию не будет осуществлен. Но инспекторы уверяют в обратном и поясняют, что от строителей требуется на стадии строительства (а не когда наступит момент сдачи в эксплуатацию) исключить факторы, влияющие на сроки окончания строительства жилья и его безопасную эксплуатацию.

Что касается рекомендации пройти государственную экспертизу, то застройщики уверяют, что для многих эта процедура будет повторной и платной (её стоимость, по некоторым оценкам, колеблется от 100 тысяч до 250 тысяч рублей).

«Сложившаяся ситуация может ударить и по рынку недвижимости. Так, с начала 2017 года многие застройщики Барнаула и Алтайского края объявили о сокращении объемов строительства более чем вдвое, переносе сроков начала строительства новых жилых домов и ввода в эксплуатацию строящихся», — заявлено в письме строителей, поступившем в адрес алтайского депутата Госдумы Александра Терентьева.

Свои опасения на этот счет в программе «Вести-Алтай» высказал и директор Союза строителей Алтайского края Игорь Перемазов.

«В соответствии с существующим Градостроительным кодексом и всеми другими законами нет разницы между государственной и негосударственной экспертизой. А строители края сегодня должны пройти повторную, государственную экспертизу. Это дополнительные финансовые затраты, а также затраты моральные, нервные и психические. Главное, за строителями стоят дольщики, договора. Срываются сроки строительства. Это не нужно, этого просто нельзя делать», — заявил он.

В Госинспекции края подтвердили, что несколько месяцев назад застройщикам жилья действительно было предложено пройти повторную, государственную экспертизу проектов, но это была всего лишь рекомендация. Что касается сокращения объемов строительства, то там полагают, что это общероссийская тенденция и связана она с общей экономической ситуацией, а не с рекомендациями.

«В первую очередь, застройщикам нужно обеспечить качественную разработку проектной документации, выполнение строительных работ с соблюдением технологий строительства, а также, оперативное устранение нарушений, выявленных в ходе надзорных мероприятий службой государственного строительного надзора», — сказано в официальном сообщении алтайской госинспекции. К тому же, судя по тому, что начинается оно словами «Жилые дома, строящиеся на средства дольщиков и запланированные строителями к вводу в эксплуатацию в текущем году, будут построены в срок», чиновники и строители жилья для дольщиков смогли найти общий язык. А судя по окончанию этого официального сообщения, инспекторы будут и впредь пристально следить за качеством возведения и безопасностью социально значимых объектов.

Светлана Шаповалова Жилье в Барнауле

К слову, далеко не все строители восприняли в штыки рекомендации Госинспекции. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела проектно-технической документации ООО «Жилищная инициатива» Ирина Подъяпольская, никаких проблем с госинспекторами не возникло.

«Сейчас мы закончили строить кирпичный жилой дом переменной этажности (11−16 этажей) по ул. 65 лет Победы, 53. Начали строительство в 2014 году, с 2016 года возведение дома продолжилось с участием дольщиков. В эксплуатацию он сдается на три месяца раньше намеченного в договорах срока. Проект дома был разработан в квалифицированной проектной организации ОАО «Проектный институт «Алтайгражданпроект» и изначально получил положительное заключение в «Государственной экспертизе Алтайского края», с которой мы давно сотрудничаем. Все изменения, возникающие в процессе строительства, своевременно вносились в проектную документацию. Повторное заключение экспертизы нами было получено заблаговременно. Для нас повторная экспертиза проекта — это обычная практика, мы хотим быть уверены в применяемых решениях», — подчеркнула она.

Напомним, поводом для рекомендательного письма Госинспекции Алтайского края стало обрушение кровли в барнаульском торговом центре «Галактика» в декабре 2016 года. Комиссия выяснила, что ЧП случилось из-за ошибок в проектировании. При этом установлено, что проект здания проходил экспертизу в частной организации и был одобрен. Аналогичные инциденты происходили и позднее. По словам депутата алтайского парламента Альберта Лунёва, за последние 3 месяца в Алтайском крае сдали 8 крупных объектов, в 6 из них выявлены нарушения при проектировании.

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Свое недовольство качеством частных строительных экспертиз публично высказал также губернатор Александр Карлин.

«Негосударственные организации, оказывающие услуги по проведению экспертиз, к сожалению, не имеют необходимого потенциала, лабораторной базы и даже специалистов для проведения таких работ», — заявил он на пресс-конференции.

На последней сессии Алтайского краевого законодательного Собрания парламентарии одобрили инициативу о внесении поправок в Градостроительный кодекс РФ. Она направлена на то, чтобы регионам разрешили вводить на своих территориях обязательную государственную экспертизу значимых объектов.

Алтайские законодатели предлагают также наделить органы государственного строительного надзора правом обжалования заключений частной экспертизы, усилить требования к аттестации физических лиц, которые занимаются подготовкой заключений экспертизы, увеличив их стаж работы в этой сфере с 5 до 7 лет.