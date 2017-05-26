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Строители многоэтажного дома в Барнауле уличены в нарушении технологии

Происшествия

Алтайгосинспекция выявила еще один случай некачественного строительства

Строительство дома по ул. Партизанская, 76 в Барнауле
Иллюстрация: Государственная и инспекция Алтайского края
Строительство дома по ул. Партизанская, 76 в Барнауле

Барнаул, 26 мая 2017, 07:52 — REGNUM  Государственная инспекция Алтайского края выявила еще один строящийся многоквартирный дом, с которым возникли проблемы еще на этапе строительства. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такой вывод можно сделать из сообщения, опубликованного сегодня, 26 мая, на официальном сайте ведомства по итогам выездной проверки здания, расположенного по адресу ул. Партизанская, 76 в Барнауле.

По данным инспекторов, речь может идти о нарушении технологии строительства и использовании строительных материалов, не соответствующих проекту.

«На объекте зафиксированы элементы разрушенных конструкций из арматуры, бетона и опалубки в следствии потери устойчивости конструкций опалубки и разрушения перекрытия второго этажа здания при его бетонировании <…> Сведения о жертвах и пострадавших в результате данной ситуации не поступали, при этом участники строительства понесли существенные финансовые затраты», — говорится в официальном сообщении госинспекции.

По мнению ее специалистов вышеназванные обстоятельства указывают на небрежное отношение застройщиком ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг» и подрядной организацией ООО «СУ НЗЖБИ» к процессу возведения ответственных (несущих) конструкций здания, в том числе к ведению строительного контроля за выполнением таких работ.

Помимо нарушения обязательных требований по выполнению работ и применению строительных материалов, строители нарушили еще рад существенных требований. Речь, в частности, идет о безопасности труда строительстве, организации строительной площадки, по подготовке и оформлению исполнительной документации, а также требований по осуществлению строительного контроля.

В Госинспекции Алтайского края особо указывают на нарушение требований ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации: не представлена (отсутствует) исполнительная документация (акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, сертификаты и паспорта на применяемые материалы). Не предоставлены строителями и подтверждающие соответствие выполненных работ требованиям проектной документации: акт освидетельствования грунтов основания фундаментов; акт осмотра свай и шпунта до погружения; акт приемки свайного основания и шпунта; акт освидетельствования опалубки перед бетонированием.

По итогам проверки засматривается вопрос привлечения ответственных лиц к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 9.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Помимо этого, застройщикам выдано предписание на предмет обследования конструкций, затронутых обрушением.

Как уже сообщало ИА REGNUM, качество строительства жилья вызвало вопросы и в случае со строящимся многоэтажным жилым домомул. Балтийской, 96 в Барнауле. Интересно, что в обеих случаях экспертизу проектов проводила негосударственная организация.

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Обрушения зданий
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